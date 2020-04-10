大立光預告Q2營運下滑　早盤一度跌逾百元、月線失守 　

▲大立光第二季展望不佳。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

近年屢創新高的大立光（3008），昨日罕見於法說會發出第二季展望不佳的警告，今（10）日以3800開出，早盤一度跌110元至3680元、跌破20日均線，隨即跌幅收斂在3715上下，跌85元或2.23%。

以今日價差計算，大立光市值從5097億元縮減至4936億元，蒸發161億元；股民持有一張大立光的帳面價值則損失11萬元。

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因疫情衝擊全球供應鏈及終端消費需求，大立光執行長林恩平預告，對第二季表示「看不清楚」，且預估營收將逐月下滑；產能利用率下滑，對於客戶提前砍單或突來急單已經做好心理準備。

由於新冠肺炎蔓延全球，上半年手機銷售慘淡，下半年的5G iPhone開發時程遞延，外資和法人紛紛下修高階手機的全年出貨量，主攻高階手機鏡頭大立光將身受其害。

從上半年來看，因美國、歐洲、韓國封城措施，重挫三星Galaxy S20系列機種買氣；華為則是因未取得Google服務的授權，今年出貨預期將年減45%。

大立光第二季只能靠供應iPhone SE2後鏡頭獨撐，以及部分的Galaxy S20系列前鏡頭拉貨。

法人預估，大立光營收將仍維持個位數季增，來到135億元、季增2%的水準，但因產能利用率不佳，加上新機種良率還需學習曲線等因素，第二季稅後淨利將季減雙位數，估每股賺43.12元，較第一季的50.1元、季減逾一成。



