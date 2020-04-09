大立光林恩平釋Q2三大警訊　首度鬆口考慮做中階鏡頭

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）第一季業績交出亮眼成績，但對第二季看法黯淡，大立光執行長林恩平今（9）日釋出三大警訊，包括營運3月到5月逐月下滑；第二季客戶專案數量較往年相對低；產線稼動率不佳，產線人員也不用加班了。

向來只著重在高階鏡頭的林恩平表示，受到武漢肺炎疫情衝擊，高階鏡頭需求恐下滑，近來確實有聽聞市場上中低階鏡頭需求較好，今日罕見鬆口，如果價格可以就接（單），但目前不會考慮將去搶低階（low end）市場，且戰且走。

請繼續往下閱讀...

由於疫情影響終端需求，林恩平表示，3月到5月確實都「看不太清楚」，依目前觀察，4月比3月差，5月又比4月差。換言之，進入第二季營運表現將逐月遞減。

外資近對今年的手機銷售下修，小摩從3300萬支下修至1500萬支，對於預計iPhone全年的銷量將年減10%。天風國際分析師郭明錤今日也出具報告，認為因為三星砍單，加上同業削價競爭，身為iPhone及三星、華為等一線大廠的大立光，第二季營運將備受衝擊。

林恩平表示，今年第二季的專案數相對往年確實比較少。截至目前，新案尚未開始拉貨，但規格仍維持原先的高階鏡頭。客戶隨時可以加單減單，如果是接到「急單」，在現有模具情形下，一到兩周就可以做好。

近年向來面臨產能吃緊的大立光，今日也首度預告，第二季稼動率比第一季差，產能利用率算「低」，在人員配置上，產線員工也不用加班了，但無須進一步裁員。

法人關心，第二季的毛利率會受到產能稼動率低侵蝕。林恩平解釋，毛利率首要關鍵因素是產品單價（ASP），第二則是良率。如果按照目前客戶給的預估，產品單價將會有壓，必須靠良率來補。

大立光第一季營收為132.14億元，季減28%，年增35%；毛利為92.24億元，季減29%，年增46%；毛利率為69.8%，季減1.25個百分點，年增5.63個百分點；；營業利益為78.57億元，季減32%，年增50%；業外收益為4.14億元，季減148%，年減53%；稅後淨利為67.2億元，季減17%，年增33%；每股稅後純益為50.1元，較去年同期的37.68元大增三成，為歷年同期新高。

在營收規模下滑下，大立光第一季毛利率仍維持在69.8%高檔水準，林恩平表示，毛利率表現佳與產品組合有關，其中是產品單價（ASP）影響最大，其次是良率。