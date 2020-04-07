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罷韓團體偷跑？　葉毓蘭：自嗨完成連署書是「自證己罪」

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▲▼國民黨團召開「罷韓連署偷跑 中選會違法護航」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「罷韓連署偷跑 中選會違法護航」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨團7日上午召開「罷韓連署偷跑，中選會違法護航」記者會，質疑民間團體發起罷免連署時間，早在高雄市長韓國瑜就任滿一年前開始連署，違反《公職人員選罷法》第75條規定。立委葉毓蘭痛批，罷韓團體自嗨完成連署書，這在偵查上面叫做「自證己罪」。

葉毓蘭表示，40年前多年前台灣發生警民衝突，叫「中壢事件」，當時參選桃園縣長許信良落選，遭選民質疑遭到作票而導致中壢分局遭到民眾搗毀，時至今日，台灣的民主法治可作為亞洲國家民主典範，主因在於我國有個公平、公正、公開的選舉制度，以及獨立超然的中選會，不讓選舉成為政黨鬥爭的工具。

葉毓蘭指出，不幸的是，過去付出慘痛的教訓，現在好不容易建立的民主政治根基，會因為獨立機關不獨立、不中立刻意向政治傾斜而遭受打擊，21,417張連署書在12月26日已經被中選會認定是合格的，連署的日期真的可能發生在韓國瑜就職滿一周年之後才連署的嗎？

葉毓蘭認為，除非每一個人都像哆啦A夢一樣，有個任意門、竹蜻蜓，可以隨時出現在每個地方趕快簽署，否則如何去證明這些連署書的合法性？「更何況Wecare很高興的，自己去自嗨告訴大家，他們在7月的時候，已經完成了多少份、3萬份已經達成了，準備在12月25日之前再收集30萬份等等的」。

葉毓蘭提到，在偵查上面，這叫「自證己罪」，已經幫偵查機關把罪證收集好，「政治不必如此齷齪」，就好像在1月11日選舉結束後，有很多深藍支持者質疑蔡英文得票817萬，但她都會好言相勸說，選舉已經結束，國家還要繼續向前，這是在野黨立委衷心期盼的，請不要再做政治操作。

國民黨團強調，絕對尊重民主，更尊重民意，期待負責選務工作的中選會，能夠更加嚴謹中立的處理相關程序，莫讓台灣的民主造成長久的傷害。

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