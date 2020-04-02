工程師棄百萬年薪　轉攻新創旅行交友app累積15萬會員

▲Blay創辦人CJ Chiang。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

Blay是一個旅行交友app，兼具即時航班動態推播功能，創辦人CJ Chiang因為熱愛旅遊、喜愛學習不同文化，甚至放棄百萬年薪的工程師工作，轉攻開發旅行交友app，時至今日，Blay在全球已經累積超過15萬會員，並在2018年獲得東京交通運輸新創高峰會的微軟大獎。

從物理學家到新創事業

創辦人CJ Chiang畢業於清大物理系、交大物理所，畢業後第一份工作在友達當工程師，但從小立志當個物理學家，因此在獲得柯達全額獎學金後，前進英國杜倫大學攻讀博士學位，專攻可撓式OLED顯示技術，還入選英國基金會30位30歲以下優秀科學家，前途無可限量。

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CJ Chiang分享，當時在英國發展，曾與湖區爵士共進晚餐，因為有不少優秀科學家被封爵士，但自己在英國工作紀年有點想念台灣，因此決定回台貢獻自己所學，曾經在工研院專攻可撓式OLED顯示技術，後來更到默克擔任大中華區應用物理實驗室負責人，年薪達200萬起跳。

CJ Chiang表示，雖然回台的工作舞台有不錯的發揮空間，但自己漸漸感受整個科技業有點開始走向坡，再加上自己熱愛旅遊、喜愛學習不同文化，因此毅然放棄高薪工作，轉換跑道到自己從未接觸過的軟體行業，從基礎開始創辦Blay，時至今日，Blay在全球已經累積超過15萬會員。

新創環境嚴峻苛刻

CJ Chiang指出，新創這條路不好走，尤其軟體設計在台灣外包居多，高額的外包費用會阻礙真正想要發展app的團隊，而他因為靠自己摸索，等於是用錢在上一堂名為創業體驗的EMBA課程，最終發現成功的軟體創業模式，就是用最少的預算來做出軟體原型，這次從西方人身上學到的模式。

CJ Chiang進一步指出，以美國為例，新創沒有任何想法就可以拿到150萬～200萬台幣來打造原型設計，完成原型且有效應用就值得再獲得3000萬台幣的投資，藉此把原型設計做得更完善，直到用戶數再成長到50萬使用者就會得到天使輪投資。

CJ Chiang分享，台灣沒有這樣的新創投資環境，因為台灣的投資人首先看得就是有沒有賺錢機制，所以建議想要踏入台灣做新創的後輩，當你想要踏入這個圈子的第一天，就要先把買賣交易的機制想好，這也是為什麼目前成功的app多為銷售、共享類別的原因。

用熱情支撐新創事業

CJ Chiang表示，Blay是一個以台灣為基地，總部在紐約，放眼全世界的旅行交友app，拿到紐約加速器的種子輪投資，順利發展到15萬會員，但下一輪投資的條件是會員數必須有15%是美國人，這樣的新創投資條件，CJ Chiang無奈卻只能努力達成。

CJ Chiang強調，放棄200萬起跳的年薪，轉換跑道到新創事業，雖然到現在都還沒有賺到錢，但是自己收穫很多，並且因為想要賺錢的想法，不斷激發自己的潛能，而且讓自己找到真正想要做的事情，現在Blay朝向50萬會員數的目標前進，而自己則不斷發展多元事業。

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