快訊／侯友宜強烈建議中央下令：大眾運輸拒載不戴口罩乘客

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭拍攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜2日表示，新北市早在兩個月前已超前部署請大眾務必載起口罩，並要求大賣場結帳區特別管控距離標示。今日再度強烈建議中央下令，大眾運輸拒載不戴口罩乘客，並訂定相關罰則讓地方得以依法執行。

侯友宜表示，新北市早在兩個月前已超前部署請大眾務必載起口罩，提出場館封閉措施、大賣場結帳區特別管控距離標示，侯上午再度強烈建議中央流行疫情指揮中心下令，若乘客不戴口罩就不能搭乘公車與捷運，並訂定相關罰則讓地方得以依法執行以防堵連假期間南來北往的大量人流，成為防疫的破口。

侯友宜指示經發局，加強宣導稽查，減少人與人間的交叉感染。在大眾運輸，目前公車與捷運沒有法令同意拒載及處罰未戴口罩的旅客，應由中央流行疫情指揮中心依「傳染病防治法」下達必須配戴口罩的命令，地方才有法源據以執行。

侯希望中央流行疫情指揮中心規定，公車與捷運搭乘時強制配戴口罩，捷運系統可即刻配合，否則拒載，如有違反逕行裁罰。另考量雙北防疫一致性，目前臺北捷運路網透過跑馬燈、電子看板、廣播或現場勸導等方式，建議民眾搭乘捷運系統全程戴口罩。

同時，侯友宜向中央再次喊話，希望將民眾每2週限購9片口罩提升到10片，保護國民健康、讓防疫更到位。他強調，因應全球疫情未見趨緩，為嚴防社區感染，新北市更應嚴格執行防疫作為，連假期間更不能鬆懈。

對於人力部署等作業，侯友宜說，新北市已完成整備作業、本市早在兩個月前就超前部署請大眾務必載起口罩外，並提出場館封閉措施，而中央在1日公布的「社交距離指引」室外間隔1公尺、室內1.5公尺以上，新北市也早在3月31日就前往大賣場視察防疫作為，並要求在結帳區特別管控距離標示，並柔性勸導餐廳、小吃店，配合防疫管控措施。