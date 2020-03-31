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違反安全社交距離規定！亞馬遜罷工領頭人遭解僱

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▲▼亞馬遜使用自動化倉儲系統來處理來自全球各地的訂單。（圖／路透）

▲目前亞馬遜至少已有13個倉庫傳出確診病例。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國亞馬遜史丹頓島的JFK8倉庫管理助理史莫斯（Chris Smalls）昨（30）日號召近100名員工發起罷工，施壓公司妥善防疫。最新報導指出，亞馬遜以「違反了公司的社交距離規則」為由，解僱了史莫斯。

新冠肺炎疫情持續在歐美蔓延，目前亞馬遜至少已有13個倉庫出現確診個案，但有多名員工指控公司未規劃相關安全措施，僅關心他們能否在時間內完成功能。為此，史莫斯號召JFK8倉庫近100名員工於周一罷工，在公司領導層前往現場並聽取他們的意見以前，他們將「暫停一切工作」。不過據CNBC報導，史莫斯於當日下午遭亞馬遜解僱。

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「亞馬遜寧願解僱員工，也不願採取行動來確保我們及我們的家人與社區的安全。」史莫斯在聲明中寫道，「我感到憤怒與失望，但我並不驚訝。就跟以往一樣，亞馬遜寧願掩飾問題，也不願確保員工與工作環境的安全。」

CNBC已向亞馬遜證實史莫斯遭解雇一事，據亞馬遜說法，史莫斯因違反社交距離規則，且與一名確診員工密切接觸後拒絕隔離而收到「多次警告」。發言人表示：「儘管已收到帶薪隔離的通知，他今天（30日）還是來到現場，這進一步將團隊置於危險之中。」發言人稱這行為令人「無法接受，由於這多重的安全問題，我們已終止了他的工作。」

▲亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲亞馬遜稱大多數員工仍持續上班，並每天替客戶們做著英雄般的工作。（圖／路透社）

此外，亞馬遜還對參與此次罷工的員工提出異議，稱其位於史丹頓島的倉庫有超過5000名員工，但僅有15人參與了此次罷工。

亞馬遜指出，員工的指控「毫無根據」，該公司已採取「極端措施」來確保員工在工作中的安全。亞馬遜在聲明中表示，正如其他「為新冠病毒大流行而戰的企業」一樣，該公司正努力確保員工的安全，同時為社區及最弱勢群體服務。「事實是，絕大多數員工仍持續上班，並每天替客戶們做著英雄般的工作。」

對此，紐約總檢察長Letitia James痛斥亞馬遜解僱史莫斯的行為是「可恥的」，並表示總檢察長辦公司「正在考慮所有法律選項」，同時也呼籲國家勞動關係委員會對此事件進行調查。「在紐約，組織權已被寫入法律，嚴格禁止管理人員採取報復行動。在這麼多紐約民眾掙扎並深切關注他們安全的時候，這一舉動也是不道德和不人道的。」

亞馬遜確診病例連發！倉庫員工發起罷工　促關閉工廠全面消毒

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