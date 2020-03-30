亞馬遜確診病例連發！倉庫員工發起罷工　促關閉工廠全面消毒

▲目前亞馬遜至少已有13個倉庫出現確診個案，但確診人數卻並未公開。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在歐美蔓延，目前亞馬遜至少已有13個倉庫出現確診個案，但有多名員工指控公司未規劃相關安全措施，僅關心他們能否在時間內完成功能。據外媒報導，為施壓公司妥善防疫，紐約史坦頓島的亞馬遜倉庫員工擬於當地時間30日罷工。

CNBC報導，亞馬遜位於美國史丹頓島的JFK8倉庫近100名員工將參與此次罷工。JFK8倉管助理、此次罷工的組織者斯莫斯（Chris Smalls）表示，員工們將於周一上午開始罷工，在公司領導層前往現場並聽取他們的意見以前，他們將「暫停一切工作」。

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參與者指出，自上周該倉庫的一名員工確診後，他們愈來愈擔心上班。據亞馬遜發言人說法，該公司正在為被隔離的員工提供支援，並要求所有接觸過確診員工的人進行為期兩周的居家隔離兩周，並照常支付薪水。「我們正在遵守當地衛生官員的所有指導方針，並採取極端措施以確保我們現場員工的安全。」但JFK8倉庫並未停工。

員工希望能透過此次罷工給亞馬遜施壓，要求其關閉倉庫進行清潔及消毒工作，且於倉庫關閉期間讓員工帶薪休假。斯莫斯表示，倉庫員工確診後，倉戶依然正常運行，JFK8倉庫共有4500名員工，他擔心若不採取額外的預防措施，病毒恐像「野火」一般傳播。

亞馬遜發言人表示，員工的健康與安全是公司最重視的。該公司已提高每日設施清潔的頻率與強度，同時鼓勵員工遵守保持社交距離的規則。此外，亞馬遜也在史丹頓島工廠實施了每日量體溫的額外預防措施，現場的管理人員每天都會與員工交談，聽取他們的建議並進行討論，從而在疫情期間對員工進行保護。

近幾周來，亞馬遜倉儲員工確診病例愈來愈多，目前至少已有13座倉庫出現員工確診病例，其中大部分倉庫仍在正常運轉。本月稍早，亞馬遜位於紐約皇后區的一座倉庫暫時關閉，隨後位於肯塔基州Shepherdsville倉庫也因員工確診而宣布關閉至4月1日。

此前，亞馬遜在法國的數百名倉儲員工於本月中旬也曾罷工要求疫情期間暫停營運，或允許不願上班的員工休假。