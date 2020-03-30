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王品股東會紀念品出爐！網嗨：2200元餐飲禮券「史上CP值最高」

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▲王品集團今年股東會紀念品出爐，將大手筆發出價值2200元的餐飲禮券。（圖／王品提供）

▲王品集團今年股東會紀念品出爐，將大手筆發出價值2200元的餐飲禮券。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

餐飲連鎖龍頭王品集團今年股東會紀念品出爐！王品集團表示，今年將大手筆發出價值2200元的餐飲禮券，優於前二年500元水準，網友也瘋傳「買1股就能領2200元禮券」的文宣，而明（31）日就是最後買進日，也掀起一波討論熱潮。

王品集團股東會將於6月5日舉行，目前股東數約2.2萬人次，對於今年股東會紀念品的規劃，王品表示，希望能讓品牌雨露均霑，因此大方發出2200元餐飲禮券，預估公司將發出超過4800萬元禮券以饗小股東。

請繼續往下閱讀...

王品集團本月10日召開董事會，會中通過2019年度財務報告，全年合併營收新台幣162.3億元，微減0.33%。其中，台灣事業群全年營業額新台幣98.1億元，年增4.59%。

王品集團表示，2019年度稅後淨利為新台幣3.55億元，年增2.9%，每股稅後盈餘(EPS)為4.77元，年增6%，董事會決議延續近年高股利政策，每股配發現金股利4.5元，高於去年的股利4.39元，配息率為94.34%。王品表示，儘管疫情走勢尚未明朗，董事會仍決定將獲利近百分百的分配給股東，共享營運成果。

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