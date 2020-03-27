燦坤旗下燦星旅買主曝光！台南幫第三代危機入市「打造遊艇王國」

▲燦星旅成立於2003年，為國內第一代網路旅行社大股東燦星網董事會今（27）日決議處分燦星旅行社股權。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，燦坤集團旗下「燦星旅行社」今（27）日公告將五成股權出售給台南幫第三代侯佑霖及鄭寶蓮。侯佑霖從創設萬通人力公司，再到亞果遊艇集團，短短五年間，躍居我國遊艇產業的明日之星，這次入主燦星旅危機入市，引發業界高度關注。

燦星旅成立於2003年，為國內第一代網路旅行社，過去受惠於燦坤3C連鎖通路據點優勢，以類似店中店概念設立實體門市，主要經營日本線、東南亞自由行，以及國旅行程等路線。燦坤集團旗下燦星網今（27）日發佈重大訊息公告，因外界經營環境變化，整體營運表現未如預期持續虧損，已與公開收購人簽訂股份買賣協議書，董事會決議處分燦星旅股權。

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時間拉回1993年，甫拿下企管碩士學位的侯佑霖，進入父親侯慶輝與吳修齊三弟吳俊傑、法人代表鄭寶蓮創設的萬通人力公司，一腳踏入外勞仲介的業務領域，二十多年來業務逐步擴張，原本只有二名員工的公司，已翻身成為旗下坐擁三十餘家子公司的企業集團。

▲亞果遊艇集團董事長侯佑霖，在2014年與世界前四大遊艇製造商嘉鴻合資創立亞果遊艇集團。(圖／翻攝自亞果遊艇集團官網)

他在2014年與世界前四大遊艇製造商嘉鴻合資，創立亞果遊艇集團，現職為亞果遊艇集團董事長，將興趣作為事業來經營，不僅在高雄展覽館旁的港灣海域，打造「亞果遊艇會」，專門代理國內外的遊艇買賣，無論是全新的、或是二手遊艇，成為業內重要的交易平台。

近五年來，侯佑霖透過自行創設及併購，與合資夥伴、嘉鴻執行長呂佳揚建立起遊艇休憩產業王國，目前旗下已有亞果國際潛水、亞果遊艇開發、亞澎遊艇開發、亞青海洋文創、錚儀遊艇、樂活海洋學院等六大集團企業。

透過亞果遊艇會的營運，侯佑霖以俱樂部形式，提供熱愛海洋活動的金字塔頂端人士全方位的服務 以遊艇休憩產業一條龍的營運模式，成功攻佔富商巨賈的心佔率，進而推升公司營運實績。

▲亞果遊艇集團以遊艇休憩產業一條龍的營運模式，成功攻佔富商巨賈的心佔率。(圖／翻攝自亞果遊艇集團官網)

在遊艇俱樂部的平台上，亞果從銷售會員證，進而跨足遊艇租賃、停 泊、維護、代管、派遺、代理銷售、遊艇駕訓、海域潛水教練等領域，透過旗下六大集團企業的交叉資源運用，開啟多元化的產業經營模式。

亞果遊艇集團2017年11月與台灣港務公司簽約 ，取得安平遊艇城開發案，預計投入50億元，規劃遊艇碼頭、度假村 、公寓式酒店、度假飯店、商辦及餐飲等服務及觀光休閒事業。

看好台灣的海洋商機，去年底，侯佑霖曾向交通部長林佳龍建議，應加速開發台中、高雄愛河灣的遊艇碼頭，進而串連亞果遊艇集團在台南安平、澎湖經營的遊艇事業，推動我國的遊艇休憩產業，林佳龍也表示樂觀其成。

「投資海洋1億元可以創造300倍效益！」侯佑霖曾在公開記者會上受訪指出，這次入主燦星國際旅行社，可望為遊艇休憩產業一條龍的營運模式再添新兵，未來如何改造這間國內第一代網路旅行社，各界亦高度關注。

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