撐不住！燦星網董事會決議：出清燦星旅股權53.1%

▲燦星網董事會今（27）日決議處分燦星旅行社股權，預估處分投資利益約在2,861萬元至1,961萬元。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光產業成為重災區，燦坤集團旗下燦星網今（27）日表示，因外界經營環境變化，整體營運表現未如預期持續虧損，傳有業者欲公開收購，燦星網董事會決議處分燦星旅行社股權，預估處分投資利益約在2,861萬元至1,961萬元。

燦星旅成立於2003年，為國內第一代網路旅行社，過去受惠於燦坤3C連鎖通路據點優勢，以類似店中店概念設立實體門市，主要經營日本線、東南亞自由行，以及國旅行程等路線。

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燦星旅大股東燦星網今天發佈重大訊息表示，本公司將參與公開收購應賣所持燦星旅股份53.175%(9,716,199股)，每股5.10元，如以燦星旅股東參與應賣比率60%至90%估算，預計交易總金額約4,458萬元至2,972萬元。

燦星網表示，如以燦星國際旅行社股份有限公司股東參與應賣比率60%至90%

估算，處分投資利益預計約在2,861萬元至1,961萬元。燦星網所持燦星國旅公司股份53.175%(9,716,199股)，原始投資金額為3.3億元，無質押情形。