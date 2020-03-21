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經部尋找金屬產業千里馬　攜手榮剛、久陽六大廠打造育才平台

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▲經濟部工業局攜手工研院、榮剛、久陽等大廠，打造智能金屬產業育才平台，透過產學合作培養人才。(圖／經濟部提供)

▲經濟部工業局攜手工研院、榮剛、久陽等大廠，打造智能金屬產業育才平台，透過產學合作培養人才。(圖／經濟部提供)

記者林淑慧／台北報導

年後轉職潮一波接一波，為加速金屬產業邁向智慧製造，經濟部工業局攜手工研院、榮剛、久陽等大廠，打造智能金屬產業育才平台，促成企業透過產學合作模式，打造金屬產業新秀MVP，協助金屬產業拼轉型。

為達成產品高值化、製造智慧化及管理數位化，智能金屬產業育才平台協助媒合包括鋼鐵(榮剛、天聲)、扣件(久陽)、鑄造(精工、勤美)及模具(龍畿)等產業廠商，鏈結國立高雄大學、國立高雄科技大學及明志科技大學，共同培育金屬產業優質人才。

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官員指出，此6家企業結合大學校院開立客製化專業課程，依企業人才需求量身訂製培育企業所需人才，同時活絡產業人才孕育橋梁，促成企業透過產學合作模式，並以企業高值化及智能化技術需求為導向，規劃專題研究。

舉例來說，榮剛材料開設「智慧聯網系統於鋼鐵廠的應用」及勤美公司「MES資訊數據分析」等智慧化相關課程；另在專題研究方面，廠商依需求提出，如天聲工業「產線數據自動收集系統」及「自動化生產履歷系統」與久陽精密「螺絲線材的智能化成形」等專題，由企業提供師資及專題指導，結合學校資源使實務與理論能夠相互結合，達到深耕育才，量穩質精之效益。

經濟部工業局表示，智能金屬產業育才平台，可望輔助企業育才時，達成縮短學用落差及解決人才缺口之效益，企業可透過政府資源強化產業與周邊大學校院的鏈結，網羅優質人才及讓學生及早認識產業，以期達成「企業預約人才，學生銜接就業，學校發展特色」的三贏局面。

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