　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

華航「發薪水到九月沒問題」　董座千字信撐過這「疫」關

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國籍航空龍頭中華航空今（20）日傳出，以公司現金流狀況來看，發薪水到九月沒問題。圖為華航董事長謝世謙。（圖／華航提供）

▲國籍航空龍頭中華航空今（20）日傳出，以公司現金流狀況來看，發薪水到九月沒問題。圖為華航董事長謝世謙。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，航空業首當其衝，國籍航空龍頭中華航空今（20）日傳出，以公司現金流狀況來看，發薪水到九月沒問題。不過，疫情持續延燒，龐大人事及行政成本負擔沈重，董事長謝世謙也發出內部信向員工喊話，指不裁員是底限，以下為信件全文：

各位同仁、親愛的家人們，

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎已爆發為全球性大流行疾病，對全球航空業造成空前的衝擊，疫情的發展對公司營運越來越嚴峻。但越是患難的時刻，我們越是要團結互助，發揮梅花象徵的越挫越勇的堅忍精神，將防疫視為最高任務，國家航空要和我們的國家防疫團隊並肩作戰，一同守護家園，走過這世紀的難關。

新冠肺炎對公司營運及財務所造成的衝擊，所有同仁都可以從公司網站上看見透明公開的訊息，但其實這段時間以來，我看見更多的是~第一線機場地勤同仁不眠不休、神經緊蹦的配合各防疫單位，守在國門防疫的第一線，忠實地扮演傳遞最新資訊的橋樑，以及通報旅客異常狀況的守門員角色。

我看見我們的空勤組員在承受身心極大壓力下，持守著專業、敬業精神，協助旅客做好防疫措施。近日陸續從歐美返回台灣的國人，激動地表達對華航的感謝，他們說：一踏上華航的飛機就好像已經回到了家！

我看見客運營業的同仁，頂著航班大量取消、營收巨幅下降、載客持續下滑的沉重壓力，迅速地做出策略調整，並在危機中努力地思索各種改變的可能。

我看見修護同仁迅速的幫每架落地的飛機進行客艙消毒，確認各項零件及航機系統的穩定，當然包含旅客最在意的空氣換氣系統的正常運作，進行及落實防疫的SOP， 讓每一班客機都可以準時及安全的再飛上藍天， 讓旅客安心地坐在華航客艙中旅行。

我看見我們的工會在第一時間呼籲同仁共體時艱，這樣同舟共濟的認知，出自工會的理性態度，更出自勞資雙方對華航一致感性的熱愛。

我看見貨運單位的弟兄姊妹，一肩挑起維持公司營運命脈的責任，為爭取公司持續營運的空間，他們是真正負重前行的夥伴，他們正在為我們能在這大家庭安身立命而奮鬥著，我們要全力支援，我們要特別感謝。

我也看見，在兩次防疫的包機任務中，企劃/聯管等各單位同仁盡心盡力的和防疫單位協調、配合，我們的航務和空服主管身先士卒的去帶領飛行，看到我們的前後艙組員在層層的防護下完成艱難任務， 我的心中除了不捨，更多的是滿滿的以華航為榮的感動。

我在3/17的行政會報上，已針對當前公司面臨的危機做了幾項指示，在此藉由這封信，向所有的華航人報告公司的因應措施，也要向所有堅守在崗位上的同仁致敬，更要向所有熱愛航空業的工作夥伴表達最深的感謝。

第一，配合政府所有入境國人皆須進行14天居家檢疫的政策，請外站所有一線同仁全力協助搭乘國人做好防疫措施，執勤組員也務必在外站執行國家的檢疫政策做好自我保護， 這同時也是在保護旅客及您的家人，並在任務結束後，落實自主健康管理。空勤單位(航務及空服)主管及同仁請全力配合人力處協助組員做好自我健康管理，並啟動關懷機制。

第二，所有外派人員因疫情須堅守前線，無法返台休假。請人力處主動了解各外派同仁在台灣家屬的各項需求，所有華航同仁的家人就是我們的家人，請駐外的同仁安心!您們的家人由在台灣的我們來照顧。

第三，各單位進行不必要支出之節約，配合人力處的各項人員分流及特殊時期的人力調節措施。請人力處和工會持續溝通，讓工會協助同仁瞭解公司最新的因應方針。不裁員是公司與工會共同堅守的底線和目標，但在生存的關鍵時期，必要的人力調節，包括不排除啟動無薪假等措施都必須由全員來共同支持和配合。

親愛的同仁，在患難中做好擺渡人的角色，在災難中做彼此相愛互助的家人，是華航存在的美好價值！情勢險峻但我們不要害怕，讓我們用愛和信任團結彼此，如同過去60年挺過無數風雨後會更加強壯，華航一定會再次展翅高飛，航向更美好的明天！

謝世謙

ET快訊
首例強扣存款原因讓人拳頭硬了！居家檢疫在外亂跑…遭罰還出國擺
台中某社區出現新冠肺炎確診公告　管委會曝個案現況
今天是「超級整除日」！　本世紀只有9天
首例強制扣押存款！居家檢疫男拒繳罰單　執行署硬起來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

網曝「瑕疵口罩」看過來！經部：藥局、超商日後統一回收

跟著國安基金衝一波！「環保醫院」基士德殖利率高達9.57%

晶華搶國旅商機推「鐵＋酒」　攜手高鐵祭七折購票優惠搶市

油價連四降！專家估下周汽油零售價大降1.3元「加油再等等！」

長榮航空去年每股賺0.83元　擬配發0.25元現金股利

川普打算出手！美國油價飆漲近24%　創史上最大單日漲幅

全球最大高爾夫球桿頭商也加碼　投資台灣三方案達9187億元

酒精原料拚四月中旬到貨　台糖董座：防疫產量目標上看7萬瓶

油價暴跌中油全年恐虧損　綠委促設立「油價平穩基金」穩營運

頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

華航「發薪水到九月沒問題」　董座千字信撐過這「疫」關

紓困補貼怎申請　勞動部設置疫情懶人專區更便民

台股漲幅居亞股之冠！收盤上漲552點　收復9200點

台股強勢攻上9200點！大立光、聯發科攻漲停　指數暴衝570點

國際原油期貨今天續漲！西德州上漲4.25%　布蘭特上漲2.14%

謝金河：股匯雙殺！　東恊奔馳十年泡沫化

跟著國安基金衝一波！「環保醫院」基士德殖利率高達9.57%

晶華搶國旅商機推「鐵＋酒」　攜手高鐵祭七折購票優惠搶市

亞股大反攻！韓股大漲近4%、港股大漲逾7百點　台股一度重返9200點

疫情衝擊買房意願　不到3成民眾估房價會下跌超過3%

疫情不明　誠品站前店、美麗新廣場開首槍「縮短營業時間」

錢建榮／行政指導可行，何須緊急命令

健康小學堂》陳彥榮／胎盤素真的有返老還童功效嗎？

幕後／蔡英文請謝長廷續任駐日代表　解核食爭議、強化內閣官房關係

Ignaz Semmelweis首位提倡洗手觀念的醫生！Google50秒動畫致敬「感染控制之父」

「富商遇上梨園新魁」淒美戀！于正改編BL小說《鬢邊不是海棠紅》要播了

RV Wendy確定2020年回歸行程！　粉絲激動「要聽到妳的聲音了」

正常眼壓型青光眼　視力的可怕隱形殺手

華航「發薪水到九月沒問題」　董座千字信撐過這「疫」關

首例強扣存款原因讓人拳頭硬了！居家檢疫在外趴趴走…他遭罰錢還出國擺爛

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

財經熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

國安基金6次護盤！那年曾砸1200億救市

國安基金進場是股市落底指標之一　法人推論進場必買這支股票

央行降息關你我什麼事　一文秒懂！

哈日族注意！日圓匯價創3月來新低　換新台幣5萬多賺3200元

即／美股迅速下挫　道瓊再跌700點

川普打算出手！美國油價飆漲近24%　創史上最大單日漲幅

快訊／國安基金宣布進場　史上第7度灑銀彈護盤台股

台股反彈大漲230點！國安基金進場、美股反彈激勵　指數收復8900點

國安基金宣布進場是否真能救市　分析師一招建議投資人

國安基金護盤　謝金河10字指出重點

澳洲央行再度降息1碼...澳幣匯價改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺9600元

「中國式復工」　上下呼攏荒唐劇

刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人

更多熱門

相關新聞

拳頭硬了！居家檢疫在外趴趴走…他遭罰錢還出國擺爛

拳頭硬了！居家檢疫在外趴趴走…他遭罰錢還出國擺爛

新冠肺炎疫情延燒，卻有部分民眾不配合居家檢疫，不把罰則看在眼。新北市宋姓男子在應居家檢疫的14天期間，被新店區公所抓包在外遊蕩，遭罰鍰1萬卻遲遲不繳，直到執行署台北分署接手後，才發現宋男已於3月8日出境，台北分署啟動執行機制，於3月20日強制執行他的存款，收回1萬罰鍰。

確診陸女曾在桃機待一晚！華航回應了

確診陸女曾在桃機待一晚！華航回應了

2020台北國際成人展夢幻卡司掰了

2020台北國際成人展夢幻卡司掰了

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

發燒後「台北街頭狂奔」！移工逃跑原因曝

發燒後「台北街頭狂奔」！移工逃跑原因曝

關鍵字：

華航台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

南部大學生確診！剛從法國返台

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面