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股王盤中直直落　股民持有一張大立光一天蒸發34萬元

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▲▼美聯準會緊急降息2碼，投資人信心不足產生疑慮，美股應聲重挫八百多點。3/4台股不畏美股跌勢，逆勢上漲開出，隨後在平盤附近游走，表現相對抗跌。（圖／記者湯興漢攝）

大立光今日盤中重挫。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

受到美國降息4碼、投資市場信心受影響，股王大立光今（16）日開高走低，盤中持續重挫，最低來到3710元，跌340元或8.37%。若換算持有一張大立光，股票面額一天就縮水34萬元。

大立光面臨最大危機，就是智慧手機供應鏈復工問題及整體市場需求面的信心。截至昨日，外資連五日賣超大立光636張，以昨日賣超均價3,752元計算，五日賣超2386.2億元。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，目前手機EMS持續復工，預計在三月中、到三月底回復到正常水準，預計復工議題逐漸不會是市場焦點。然而，時序進入四月後，將會關注是否有砍單出現，以及四月開始的美國科技財報，將會讓市場對於第一季獲利以及第二季展望的預期，進行獲利調整。

請繼續往下閱讀...

根據美系外資最新報告，更下調大立光評等為「劣於大盤」，目標價從4000元降至3800元。報告指出，因新冠肺炎疫情擴散，影響今年全球GDP，iPhone今年也將下調8%；中國大陸智慧手機市場更是直接自今年來縮減44%，其中，華為銷售量將更低，第二季終端需求仍疲弱，影響供應高階智慧機鏡頭為主的大立光營運。

大立光從波段高點5210元至今下跌超過1500元，跌幅逾28%，短短2個月時間市值蒸發掉2100億元。
 

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