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南韓官方收緊股票放空規定　避免韓股持續重挫...今日反彈0.4%　

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▲▼武漢肺炎。（圖／路透社）

▲韓國疫情嚴重，影響股市。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

韓國綜合股價指數（KOSPI）昨（9）日大跌4.19％，收在1,954.77點，是自2018年10月11日以來，首次單日下跌超過4％，這也引起南韓政府的重視。根據韓媒BusinessKorea報導，。南韓財政部今（10）日宣佈，自周三起暫時收緊股票放空規定。

今天，南韓股市止跌反彈，KOSPI收盤上漲0.42％，暫時扭轉了昨天的弱勢表現。南韓官方表示，預計將擴大「過熱」股票賣空的認定標準，其中被認定為「過熱」賣空對象的股票之禁令時間將延長，細節會於今日收盤後宣布，新規定將從明日起生效。

請繼續往下閱讀...

南韓股市總市值昨日暴跌了57.5兆韓元（約新台幣1.44兆元），以韓國KOSDAQ市場來說，總市值下降了10.2兆韓元（約新台幣2559億元），其中三星電子下跌4.07％、SK海力士下跌6.16％；另外，Naver、LG Chem和三星SDI的股價分別下跌了6.41％、6.5％和6.79％。

國外投資者拋售了價值1,312.2億韓元（約新台幣32.93億元）的KOSPI股票和1,392億韓元的股份，總金額皆創下韓國交易所的歷史新高。

隨著股市萎縮和石油價格暴跌，投資人將目標轉為安全資產的政府債券；在韓國債券市場，三年期政府債券收益率下跌四個基點，收於1.038％，早盤一度下滑到0.998％，首次跌破1％。

美國總統川普也宣佈，將會推出紓困與經濟的振興方案。另外美股期貨與原油價格反彈，也都為韓股下檔帶來支撐。


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