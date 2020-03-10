亞股反彈、美股期貨與國際金融商品攀升　專家：短期不冒險

▲自2008年以來，華爾街股市首見最大跌幅。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

彭博社報導，美股周一暴跌，是自2008年以來的華爾街股市單日最大跌幅，但亞洲股市今天普遍已經反攻，美國股市期貨也是反彈，原因是避險情緒有所緩解。在歷經昨日的嚴重震盪後，日圓回落，石油和債券收益率上漲。

標普500指數期貨（S&P 500 Futures）週一暴跌近8％，目前已經反彈。日股一度下跌逾4％，目前也已經反彈，摟收斂跌勢；中國、香港和韓國股市都已經由跌轉漲。

請繼續往下閱讀...

美國十年期國債收益率跌至歷史低點後回升，原油價格也在暴跌25％後回升。

2019年1月以來 全球股市跌至最低點

標普500期貨週二短暫暴跌了20％，已經符合熊市標準，隨後美國總統川普（Donald Trump）表示，政府將與國會討論減薪稅政策、將有重大經濟公告後，標普500期貨價格上漲。

新冠病毒（COVID-19）對企業盈利前景造成了嚴重的打擊，增加了資金投資的風險；另外，油價暴跌也對產業造成了很大的威脅。Pepperstone Group研究負責人韋斯頓（Chris Weston）表示：「雖然感覺這個狀況即將結束，短期內我也不會冒險。但預計熊市會反彈。」



＃ 揭開 Her 的小心機！！！