影／再看最後一眼！魔幻重建「中華商場」4月拆除　連廁所味道都神還原

記者林育綾／台北報導

公視電視劇《天橋上的魔術師》重建已拆除消失的「中華商場」，耗資8千萬打造1比1的拍攝片場，讓許多老台北人看了驚訝不已！實際造訪片場發現不只店家神還原，連斑駁的牆、門牌、垃圾桶裡的垃圾、樓梯上的煙蒂、手寫尋人啟事海報，甚至廁所「硫酸混合樟腦丸」的氣味⋯等，全都用心重現，只可惜礙於疫情關係，片場取消開放民眾造訪的計畫，目前將著手收拾道具、預計4月拆除。

▲《天橋上的魔術師》劇組重建中華商場，預計4月拆除。（圖／記者周宸亘攝）



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▲▼《天橋上的魔術師》劇組神還原「中華商場」。（圖／記者周宸亘攝）

《天橋上的魔術師》改編自作家吳明益的同名魔幻寫實小說，先前已爭取補助1億5千5百萬，目前也正在募資中，等待4800萬增資金額到位，總預算將超過2億，創下國內在電視劇聚落最大金額！

故事主要場景為80年代的中華商場，不過這座商場在現實已於1992年拆除，因此劇組選在新北市汐止區一處2.5公頃空地，從去年8月起花了3個多月時間，無中生有「夢幻重建」中華商場片場，所有小細節都用心至極，社會學者李明璁等人也讚嘆「簡直像是魔術師施了魔法！」

▲▼《天橋上的魔術師》重建中華商場「信」棟，還原程度讓人讚嘆劇組美術團隊「像是施了魔法」。（圖／記者周宸亘攝）

美術指導王誌成表示，從空地打下第一根釘子開始，再到一草一木、一磚一瓦，最後容納50間店面住家的大規模片場，都是美術團隊花了很多心力呈現。前期大量搜集老照片和影片，還去尋找曾經住在商場的人家，針對細節進行田調，打造出讓演員彷彿可以穿越時空、直接進入時代氛圍的場景；但在動線、店家排列上，還是有按照導演的需求做一些微調。

▲許多人當年曾在此訂做制服。（圖／記者周宸亘攝）

▲《天橋上的魔術師》重建中華商場片場，包括第一家有自動門的眼鏡行也重現。（圖／記者周宸亘攝）



▲▼《天橋上》1比1打造實景，只要演員能走過的店都不穿幫，甚至「真的可以在裡面做生意了。」（圖／記者周宸亘攝）

導演楊雅喆也說，一直沒有殺青感覺，最大結論就是「搞死自己」。他也說，中華商場的重建重點其實不在於討論還原度多高，無論如何「細節魔人」還是會挑毛病，怎樣都不可能跟當年一模一樣；最主要是可拍程度度很高，因為就算是中國超有錢的劇組，若不會拍攝到，通常只用假背版混過去，不會在意細節，但這一次《天橋上》是只要演員能走過的店都不穿幫，甚至「真的可以在裡面做生意了。」

▲美術組手寫上萬張海報，像是抓猴、徵婚、尋人啟事等。（圖／記者林育綾攝）

包括美術組手寫上萬張海報，像是抓猴、徵婚、尋人啟事等。另外連商場公廁的「硫酸混合樟腦丸」氣味也逼真重現，據悉過來到舊商場的人，都是循著這味道找廁所，而「廁所」在這部戲裡也具有重要意象。

▲▼連商場公廁的「硫酸混合樟腦丸」氣味、樓梯上的煙蒂也逼真重現。（圖／記者林育綾攝）

只是原先預計在殺青後，開放中華商場片場給懷念的大眾參觀，如今因為新冠肺炎疫情而取消，讓不少民眾大呼遺憾和可惜！公視總經理曹文傑說明，目前對大眾來說，最重要的還是健康第一，加上這裡是片場，不是影城，因此有一定的危險性，很多場地有承載限制，也不能開放太多人參觀，但這些重要記憶和畫面，將來都會電視劇裡，希望到時候大家能支持，一起在劇中回憶。

目前按照時程，將會開始著手收拾道具、拆卸重要的陳設，預計4月拆除。期間也提醒民眾請勿擅自闖入，以免破壞重要道具或發生危險。

▲▼原先預計在殺青後，開放中華商場片場給懷念的大眾參觀，如今因為新冠肺炎疫情而取消。（圖／記者周宸亘攝）

▲《天橋上的魔術師》重建中華商場，片場預計4月拆除。（圖／記者周宸亘攝）



▲《天橋上的魔術師》導演楊雅喆（右）、美術指導王誌成（左）。（圖／記者周宸亘攝）

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