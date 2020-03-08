重返中華商場！佳佳唱片行2代老闆感動「我回來了」：彷彿看見父母忙碌背影

▲《天橋上的魔術師》重建中華商場，佳佳唱片行無償授權招牌：「希望記憶繼續在電視劇留存。」（圖左／佳佳唱片行；圖右／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

公視電視劇《天橋上的魔術師》耗資8千萬重建已拆除消失的「中華商場」，「神還原」程度讓許多老台北人看了驚訝不已！其中佳佳唱片行二代老闆鄭百忠日前造訪時也相當震驚，「彷彿聽見人群湧動、看見父母忙碌的背影」，在心中默念著「我回來了」。而他也向《ETtoday新聞雲》透露，願意無償授權佳佳唱片行的招牌給劇組使用，就是期望讓佳佳的名字跟記憶，能繼續在電視劇中留存。

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▲▼《天橋上的魔術師》劇組1比1重建消失的「中華商場」，老台北人光看見四個字就起雞皮疙瘩！（圖／記者周宸亘攝）

《天橋上的魔術師》改編自作家吳明益的同名魔幻寫實小說，先前已爭取補助1億5千5百萬，目前也正在募資中，等待4800萬增資金額到位，總預算將超過2億，創下國內在電視劇聚落最大金額！故事主要場景為80年代的中華商場，不過這座商場在現實已於1992年拆除，因此劇組選在新北市汐止區一處2.5公頃空地，從去年8月起花了3個多月時間，無中生有「夢幻重建」中華商場片場。

▲▼劇組在新北市汐止區一處2.5公頃空地，耗費3個多月時間，無中生有「夢幻重建」中華商場片場。（圖／記者周宸亘攝）

美術指導王誌成表示，大家看到的一草一木、一磚一瓦，都是從一個什麼都沒有的平地蓋出來的。而為了重現中華商場，除了搜集了大量老照片，還去尋找曾經住在商場的人家、報社資料照⋯等作為依據，打造出讓演員可以穿越時空，直接進入時代氛圍的場景；但在動線、店家排列上，還是有按照導演的需求做一些微調，並非100%還原。

▲▼為了重現中華商場，除了搜集了大量老照片，還去尋找曾經住在商場的人家，而重現商場裡住家的生活場景，是最困難的部分。（圖／記者周宸亘攝）

王誌成分享，重現商場裡住家的生活場景，是最困難的部分，因為相關資料少，且當時人們的生活條件並不十分富裕，多半是一家多口擠在小小的屋子裡，像「佳佳唱片行」也是在此起家。

對於這種有名的店家，在打造還原上更有一定的堅持，只是在還沒取得授權時，做了一個重製的招牌，後來公視戲劇組的李淑屏大學時代曾在佳佳唱片行打工，透過她聯繫佳佳唱片行二代老闆鄭百忠，取得了授權。

▲劇組取得「佳佳唱片行」二代老闆的無償授權。（圖／記者林育綾攝）

佳佳唱片行老闆鄭百忠接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，實際造訪片場的感受「真的很震撼」，跟光看照片完全不一樣。他回憶30多年前，自己跟父母一家4口就住在中華商場2樓，那年代很多商家都是如此，生活也很辛苦。

接獲劇組的聯繫後，他也願意無償授權佳佳唱片行的名稱及招牌給劇組使用，就是希望讓這段美好的回憶「能夠繼續留存下來」，他認為劇組的用心和投入的心血，已經超越了他的想像。

▲佳佳唱片行二代老闆鄭百忠參觀片場相當感動，內心呼喊「我回來了！」（圖／臉書「佳佳唱片行」）



鄭百忠也在佳佳唱片行粉專分享重返「中華商場」的感動，「彷彿聽見人群湧動、看見父母忙碌的背影」，甚至在心中默念著「我回來了」，回到陪伴他成長的地方。記憶中描繪一遍又一遍的中華商場「信棟」，當他站在此處，雖然明知是劇組所搭的場景，「卻也升起了一絲絲的近鄉情怯」。

▲▼《天橋上的魔術師》重建中華商場，對於佳佳唱片行的還原打造也特別用心。（圖／記者林育綾攝）

他回憶寫道，當時佳佳唱片在2樓有展店2間，一間在街頭，一間位於中間，「可想而知那時候的唱片市場繁榮程度是現在無法比擬的，還記得每當專輯發行的時候在開始營業之前，店門口就已經出現排隊人潮了；兩間店面常常忙到首尾不能相顧，寒暑假去幫忙的我常常要拿著大間店面的商品穿越重重人潮到小間店面『調貨』，附近店家基本上就像鄰居一樣，大家互相照應，小朋友也打成一片，人與人的互動直接且溫暖。」

如今「佳佳唱片行」也是少數僅存的實體唱片行之一，對於劇組或佳佳唱片行來說，能在重現的「中華商場」片場出現，留存於電視劇中，都是十分有意義、具有時代傳承的紀念。

▲「佳佳唱片行」也是如今少數僅存的實體唱片行之一。（圖／記者周宸亘攝）

《天橋》導演楊雅喆也說，其實討論中華商場的還原度不是重點，這可能只會落入魔人的挑惕，畢竟怎樣都不可能跟當年一模一樣；但這場景實拍程度很高，不是只用背板含糊帶過，而是一比一真實打造每個店家、每處小細節，顯見美術組的用心，他們也寫了上萬張手寫字海報，早期的徵婚、抓猴、尋人啟事等都有。

▲▼斑駁的牆、手寫尋人啟事、老舊廁所硫酸與樟腦混合的氣味，所有細節都用心重現。（圖／記者林育綾攝）

只是重建版「中華商場」原先預計開放片場給大眾參觀，現在因為新冠肺炎疫情而取消，讓不少民眾大呼遺憾和可惜！公視總經理曹文傑說明，目前對大眾來說，最重要的是健康第一，加上這裡是片場，不是影城，因此有一定的危險性，很多場地有承載限制，也不能開放太多人參觀，但這些重要記憶和畫面，將來都會電視劇裡，希望到時候大家能支持，一起在劇中回憶。

▲《天橋上的魔術師》重建中華商場引起話題！左至右：公視總經理曹文傑、導演楊雅喆、美術指導王誌成。（圖／記者周宸亘攝）

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