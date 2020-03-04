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數款處理器遭攻擊　聯發科：已攜Google推出強制性修補程式

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▲手機，網路，保障，客服，專線。（圖／pixabay）

Google 3月Android 資安報告揭露聯發科晶片漏洞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周康玉／台北報導

Google昨（3）日前發布3月Android資安報告，其中一項關鍵安全漏洞「CVE-2020-0069」的CVSS指標高達9.3/10，華為、聯想、LG、Sony等手機可能因搭載的聯發科處理器而遭受駭客攻擊。對此，聯發科今（4）日表示，去年五月就已經提供安全性修補程式給ODM客戶（手機客戶），並於今年和Google合作推出強制性修補功能。

聯發科表示，去（2019）年4月就有發現部分處理器受到駭客攻擊，並於5月將安全性修補程式，也就是俗稱「補丁」程式提供給ODM客戶，藉由客戶端（例如各家手機品牌大廠）透過程式更新時提醒使用者，軟體應該更新了。

聯發科表示，今年初更進一步與Google合作，只要是使用安卓（Andriod）平台手機，都得強制性修補，且手機本身會定期跳出「軟體更新」選項，但是否有落實更新，還是要看用戶本身。

請繼續往下閱讀...

聯發科表示，因應駭客入侵手法不斷推陳出新，公司向來很重視軟體修補，密切跟供應鏈合作，保障手機使用的安全，並且在修補程式上繼續和Google合作。

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