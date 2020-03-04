股東會旺季憂成防疫破口　顧立雄：研議罰則、指引中

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

以往6月是股東會旺季，立委沈發惠今（4）日在財委會上質詢時表示，大公司股東會往往都會有上千人參加，擔憂大型聚會恐成為防疫破口，詢問金管會是否有因應措施。金管會主委顧立雄對此指出，目前邀集相關單位研議因應措施，將視疫情發展情況，在適當的時間給一個指引。

立法院財政委員會召開聯席委員會，審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，邀集經濟部、金管會、財政部、內政部、勞動部、文化部等15部會首長及官員出席備詢。

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立委沈發惠質詢時表示，上市櫃公司6月將召開股東會，有許多大公司股東會人數超過千人，以鴻海股東會為例，2019年股東會人數約3,000多人，2017、2018年也有超過2,000人，擔憂股東會將成防疫破口，詢問金管會是否有因應措施。

金管會主委顧立雄對此指出，依照《證交法》第36條規定，上市櫃公司需在6月底前開完股東會，因此在法律尚未修法的情況下，一定要召開股東會，否則會有罰則。

不過，顧立雄表示，目前有召集相關單位研議，將會做出一個指引，同時也鼓勵盡量以電子投票的方式進行，若到4、5、6月疫情尚未舒緩，研議相關罰則該如何因應。

沈發惠又問，現行規定股東會需分散，每天最多只有100家召開，如今受到疫情影響，屆時會不會一窩蜂集中6月，是否會研議放寬？顧立雄則說，針對一天超過百家召開股東會的情況，將進一步了解，同時也會提出相關因應措施。

沈發惠進一步指出，若股東要進場開股東會，不過量體溫卻超過37.5度，因而無法參加股東會，是否會造成股東權益損失，或程序有瑕疵，造成股東會無效？顧立雄表示，金管會將觀察後續疫情發展情況，提早準備相關措施，會盡快研議相關辦法。

此外，顧立雄也提及，到6月底前，大型集會若不被允許的時候，無法召開股東會將會有罰則，但會考量特殊情況，是否一定要處罰，或引用行政程序相關罰法相關措施，目前都在研議，整體仍得視疫情狀況，會在適當的時間給指引。