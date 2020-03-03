▲劉真裝心室輔助器等換心，心臟權威魏崢：「意識清醒」是關鍵。（圖／記者張一中攝）

記者嚴云岑／台北報導

國標舞女王劉真心臟手術心跳停止，搶救進入第27天，已裝上心室輔助器等待換心。振興醫院院長、心臟科權威醫師魏崢今（3）日出席百歲人瑞經導管置換瓣膜手術記者會，被問到劉真狀況，直言自己並不清楚，但表示心室輔助器裝久了，的確有可能出現血栓、血球破壞等問題，而患者持續意識不清，也會影響到器捐等待順序。

魏崢表示，劉真不是他的患者，因此不清楚身體狀況，也不便評論，但依照過去心臟移植經驗，會由意識清楚的人優先排進名單，因此如果沒有清醒，就算了排到了也不能做。

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而在等待換心的過渡期，則會先裝心室輔助器。振興醫院心臟血管外科主治醫師李永在表示，振興醫院短期心室輔助器最久裝了3個多月、長期裝了1至2年，都順利等到換心，但因為心室輔助器為體外循環，血液輸進心臟的方向不太一樣，長期下來容易有感染問題。而短期心室輔助器管路較長，也可能產生血栓、血球破壞、肝腎功能異常等，都需嚴密監控。

李永在表示，劉真裝了葉克膜後又換心室輔助器，如果真的等到心臟移植，也屬於高風險移植者，但以醫學統計來說，手術成功率與一般移植者差不多，只不過照顧起來需要更多協助，一般加護病房為1名護理師照顧2名病患，高風險移植者則需2至3人顧一名，隨時監測呼吸、腎臟，加上剛移植玩身上管路很多，需要隨時幫忙翻身復健。