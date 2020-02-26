豐盟、全國數位跨區經營案趕進度！NCC邀申請人說明



▲豐盟有線電視申請擴區經營花蓮，NCC於2019年曾舉辦聽證會，由郭文忠委員(中)主持。（資料照片／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通訊傳播委員會)26日快馬加鞭連審「豐盟」、「全國數位」兩件有線電視跨區經營案，因所涉事務多又廣，委員會決議邀請二案申請人到會說明再續行審議。



本屆NCC(通訊傳播委員會)委員任期即將在7月31日屆滿，預計有5位新委員進行「大換血」，為趕進度，NCC過年後頗有加速處理老案的味道，其中包括107年即申請的凱擘旗下「豐盟有線電視」申請擴區經營花蓮縣、「全國數位」有線電視申請擴增經營宜蘭縣，在26日都排入委員會審議。



由於兩案都是打破原經營區只有一家系統的獨佔局面，且豐盟進軍花蓮是對上練台生年代集團、全國進軍宜蘭是對上台灣大哥大集團，如果申設成功可預期將有一場系統激戰，對消費者而言也是另一翻新氣象，因而頗受業界關注。





▲台中豐盟有線電視。（圖／翻攝GoogleMap）



NCC發言人蕭祈宏表示，由於兩案都已完成書面審查，於是提報26日委員會審查，因所涉事項甚廣，委員會將邀申請人到會再做說明。



NCC官員表示，豐盟案牽涉蔡明忠、凱擘集團旗下系統是否有市佔超過1/3，以及豐盟在擴區到花蓮的財務規劃、經營策略，都是委員關注的問題。104年才開台的「全國數位」有線系統，在經營上仍處虧損狀況，這次擴區宜蘭，在財務規劃上也是關注焦點。官員表示，目前「全國」有申請減資近五成，正在審理中。據了解「全國」減資後是預計再重新增資，引入新資金。





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