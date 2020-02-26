　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

豐盟、全國數位跨區經營案趕進度！NCC邀申請人說明

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼豐盟有線電視股份有限公司申請擴區經營花蓮縣有線廣播電視聽證會。主持人郭文忠委員(中)、平台處處長王德威(左)。（圖／記者湯興漢攝）
▲豐盟有線電視申請擴區經營花蓮，NCC於2019年曾舉辦聽證會，由郭文忠委員(中)主持。（資料照片／記者湯興漢攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC(通訊傳播委員會)26日快馬加鞭連審「豐盟」、「全國數位」兩件有線電視跨區經營案，因所涉事務多又廣，委員會決議邀請二案申請人到會說明再續行審議。

本屆NCC(通訊傳播委員會)委員任期即將在7月31日屆滿，預計有5位新委員進行「大換血」，為趕進度，NCC過年後頗有加速處理老案的味道，其中包括107年即申請的凱擘旗下「豐盟有線電視」申請擴區經營花蓮縣、「全國數位」有線電視申請擴增經營宜蘭縣，在26日都排入委員會審議。

由於兩案都是打破原經營區只有一家系統的獨佔局面，且豐盟進軍花蓮是對上練台生年代集團、全國進軍宜蘭是對上台灣大哥大集團，如果申設成功可預期將有一場系統激戰，對消費者而言也是另一翻新氣象，因而頗受業界關注。

▲▼台中豐盟有線電視。（圖／翻攝GoogleMap）
▲台中豐盟有線電視。（圖／翻攝GoogleMap）

NCC發言人蕭祈宏表示，由於兩案都已完成書面審查，於是提報26日委員會審查，因所涉事項甚廣，委員會將邀申請人到會再做說明。

NCC官員表示，豐盟案牽涉蔡明忠、凱擘集團旗下系統是否有市佔超過1/3，以及豐盟在擴區到花蓮的財務規劃、經營策略，都是委員關注的問題。104年才開台的「全國數位」有線系統，在經營上仍處虧損狀況，這次擴區宜蘭，在財務規劃上也是關注焦點。官員表示，目前「全國」有申請減資近五成，正在審理中。據了解「全國」減資後是預計再重新增資，引入新資金。

 

請繼續往下閱讀...
ET快訊
第32例是非法外籍看護！還到另一家醫院工作　將公布2/16-
劉真搶救20天…臉書突發151字心路歷程　網一看淚崩
非常不利舉行大型活動　陳時中：不要讓媽祖憂心
醫院探病新規定！訪客「限時段」探病2名、陪病1名
快訊／防疫優先！蔡英文宣布：暫停5月就職典禮籌辦工作
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

北都22頻道授權費爭議15日調處再破局！5萬收視戶斷定了

有線電視激戰開打！蔡明忠vs練台生花蓮、新竹捉對廝殺

有線電視激戰開打！蔡明忠vs練台生花蓮、新竹捉對廝殺

凱擘跨區花蓮挑戰練台生25日聽證！NCC檢視蔡明忠是否逾紅線

惡意斷訊藉口溝通問題？NCC命富邦MOMO親子台調處期不得斷訊

NCC才剛開罰！富邦MOMO親子台2日晚間又突斷訊「北都」

豐盟、全國數位跨區經營案趕進度！NCC邀申請人說明

中火擴大降載　經濟部：排放可望較去年減少逾六成

受疫情干擾！　貿協：台北國際汽車零配件展延至10／21

高通揭露Sony、華碩等旗艦機款皆搭載Snapdragon 865

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

豐盟、全國數位跨區經營案趕進度！NCC邀申請人說明

中火擴大降載　經濟部：排放可望較去年減少逾六成

受疫情干擾！　貿協：台北國際汽車零配件展延至10／21

高通揭露Sony、華碩等旗艦機款皆搭載Snapdragon 865

防疫酒精來了！全聯千家門市明天開賣「每人限購1瓶」

勞動部：年後製造業需求增加3萬2592人　台積電、友達光電釋出職缺

2020胡潤全球富豪榜出爐！郭台銘、蔡衍明家族並列台灣首富

台股收盤下跌106點！蘋概三王跌逾1%　台股收11,433點

新光金擬辦現金增資逾百億元　全數轉投資人壽、銀行

男女薪資差距贏美、日、韓　勞動部：去年平均薪資差距為14.2%

免費贈送「市售抗菌液」涉廣告不實　北市衛生局：最重可罰2500萬　

詹皇轟40分追上Kobe最老紀錄！隔扣哈特宰鵜鶘　怪物Zion連9場20+

境內感染累積16例「最大家庭群聚」　台灣32個案關係一張圖看懂！

「狂囤千片口罩」1人給1盒　嗜血同事轟自私！過敏哥反擊…主管急傳對不起

柯文哲突現身立院開黨政會報　民眾黨將海選覓人才推薦監委

快訊／萬金石馬拉松315如期舉行　參加人數「砍半」6千人退賽

小偷趁疫情躲無人商場　「把店當自己家」白吃白喝爽住10天

殭屍追殺「8歲童星嚇到不敢說話」　《戰慄糖果屋》女巫原型解密：星戰黑武士

豐盟、全國數位跨區經營案趕進度！NCC邀申請人說明

許瑋甯曝與男友散步8小時「手都沒牽！」　交往後才知原因：早知道不問

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

財經熱門新聞

美股跌千點台股沒有？謝金河這樣說

美股道瓊跌300點　美債收益新低

台灣大低價標5G　蔡明忠精算內幕曝光

因應MWC取消高通首度於美國總部發表　

資金湧入避險！日圓匯價逼近0.28字頭　創近1個月新高

陳泰銘：復工嚴峻產能利用率僅35%

2020胡潤全球富豪榜出爐！郭台銘、蔡衍明家族並列台灣首富

影／存股真的無敵？　專家沒告訴你的祕密

防疫酒精來了！全聯千家門市明天開賣「每人限購1瓶」

陳冲建言　基本所得優於基本工資

鴻海力拚復產！　富士康聘請鍾南山擔任防疫復工總顧問

販賣機升級身分識別　新創團隊推「智慧口罩販賣機」一炮而紅

台股將再經歷一波向下修正　反彈後可望衝上13,000點

防疫「酒精擦」全聯本周末再開賣　台糖：趕工生產六萬包

更多熱門

相關新聞

NCC：抗疫徵用東森、緯來頻道不得斷訊

NCC：抗疫徵用東森、緯來頻道不得斷訊

因授權費爭議，東森及緯來電視台預計22日零時對北都有線電視「斷訊」緯來育樂台、緯來日本台、東森幼幼台、東森戲劇台等4個頻道。就在斷訊前夕，NCC21日下午加開委員會決議，為因應新冠肺炎防疫工作徵用電視頻道，因此緯來、東森等頻道商不能斷訊，否則可能涉及營運不當的問題。

5G競標完成　NCC速件通知電信商繳標金

5G競標完成　NCC速件通知電信商繳標金

北都22日不斷了？NCC要求審後才能斷

北都22日不斷了？NCC要求審後才能斷

「三立威視台」獲准主打網路內容

「三立威視台」獲准主打網路內容

郭台銘出售TBC上層經營權卡關

郭台銘出售TBC上層經營權卡關

關鍵字：

NCC媒體產業有線電視

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

姚元浩「秘戀王心恬」恩愛片全被拍…她認「備孕中」

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面