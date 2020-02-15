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拚當「富一代」晉升上流！　靠月配息債券ETF幫忙達陣

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▲▼現金,台幣,紙鈔,錢,大鈔,投資,存錢,理財,鈔票,。（圖／記者賴亭羽攝）

▲民眾想要晉升上流，中信投信建議，可透過月配息債券ETF幫忙達陣。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

第92屆奧斯卡金像獎得主出爐，韓國電影《寄生上流》一舉拿下了最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本與最佳國際影片獎等4項大獎。躋身上流社會，一直是許多人的憧憬。不過，中信投信認為，與其空想寄生上流，還不如自己打拚，利用債券ETF，讓自己成為「富一代」。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，債券ETF提供配息，且配息來源不來自於本金，除了協助投資人享受到相對穩定的收益外，投資標的以跨國優質企業為主，讓投資人簡單成為龍頭企業的投資人。

請繼續往下閱讀...

目前債券ETF多以季配息居多，不過台股市場上「唯二」檔月配息債券ETF中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）將於3月底正式啟動月配息評價，現在進場將可銜接2月底最後一次季評價，並從4月起月月領息。

外界關注這2檔月配息債券ETF特色，張勝原指出，中信高評級債投資範圍包含亞馬遜、微軟、Apple等一籃子優質企業，特色為信評較佳、與股市相關性低，適合長期配置，而中信優先金融債的標的為投資等級以上的優先順位金融債，讓投資人一手掌握如摩根大通、高勝、巴克萊等大型投資銀行，相較金融股具分散性與稅負優勢，適合做存債工具。

以中信高評級公司債（00772B）的最新指數殖利率3.03%來估算，假設投入新台幣100萬，每年累計配息金額約3萬300元。隨著台灣步入超高齡社會，退休議題成為市場中重大議題，月配息債券ETF，對於退休族或是一般民眾進行現金流量管理，都是更好的選擇。

張勝原也提及，近期新冠肺炎（COVID-19）引發市場恐慌情緒蔓延，在疫情尚未有效控制之前，資產配置納入高評級的債券ETF，可達到風險分散、降低資產波動等效用，同時做好現金流的管理。

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