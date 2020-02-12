黃耀興升任台肥董座　將以專業帶領新團隊正式成形

▲台肥董座黃耀興。（圖／取自台肥官網）

記者余弦妙／台北報導

台灣肥料公司今（12）日召開臨時董事會，與會董事一致通過由董事黃耀興接任公司董事長一職，其餘董事及經理人員均無異動。

不過上周五（7日）原公告改委由農委會副主委陳添壽擔任，對於這樣突如其來的大轉彎，農委會指出，主要是考量近期因武漢肺炎全球疫情不斷升溫，台灣國際漁業活動及與相關國際組織互動頻密，為因應全球疫情可能帶來的影響，現階段仍亟需嫻熟漁業事務的副主任委員陳添壽留任統籌相關業務。



黃耀興表示，相當肯定台肥公司全體同仁的努力，公司在這三年來充滿各種挑戰，肥料化工本業去年除吸收肥料原料漲幅成本外，亦配合政府肥料降價政策，仍有穩定獲利，表現可圈可點；不動產事業持續積極活化資產，奠定永續財基礎；轉投資事業維持獲利水準。

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台肥公司追求卓越，歷經105年虧損、106年轉虧為盈、107年獲利超前，108年更延續去年亮眼表現。黃耀興亦說明將持續善盡公司治理職責，維持公司良好績效，確保全體投資股東權益。

黃耀興說，台肥作為台灣的肥料領導品牌，不間斷地創新研發肥料產品，去年新推出「硫酸鉀型金旺43號有機質複肥」及「錏磷基寶效101號有機質複肥」，以硫酸鉀作為鉀肥來源，其特性為吸收佳、肥效好，有利推廣農友合理化施肥，達到友善農地的目標。

未來持續配合政府新南向政策，秉持「以銷領產」策略，穩健並循序漸進佈局國際市場。將在台灣、柬埔寨、中國大陸等地獲得專利之「硝磷基黑旺特字號複肥」亦於去年榮獲台灣「第十六屆國家品牌玉山獎-最佳產品類」首獎，108年外銷數量更較107年成長，銷售地區遍及馬來西亞、柬埔寨、印尼、新加坡、中國大陸及日本等地。



黃耀興為中山大學材料研究所博士，於台肥公司內歷練多年，曾任台肥總經理室特別助理、廠務處處長兼新竹廠及苗栗廠廠長、營業處處長、助理副總、副總經理兼台中廠廠長及總經理等職務。

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