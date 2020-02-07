台肥換董座！　由農委會副主委陳添壽2月12日接棒

▲農委會副主委陳添壽。（圖／記者許展溢攝）
記者余弦妙／台北報導
台肥（1722）今（7）日重大訊息公告「法人董事代表人異動」，原法人代表為董座康信鴻，現在則由行政院農委會副主委陳添壽12日接任。
據了解，去年3月市場就傳出台肥董座恐異動，當時外傳將由新潮流派系的陳金德接任，去年更傳出南港經貿園區的開發案「卡關」，使得相關進度拖延1年之久，董座康信鴻是關鍵，但遭台肥則發布澄清稿否認。
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不過，今日行政院農業委員會改派法人董事代表人後，終於確定由陳添壽接棒。
▲農委會副主委陳添壽。（圖／記者許展溢攝）
記者余弦妙／台北報導
台肥（1722）今（7）日重大訊息公告「法人董事代表人異動」，原法人代表為董座康信鴻，現在則由行政院農委會副主委陳添壽12日接任。
據了解，去年3月市場就傳出台肥董座恐異動，當時外傳將由新潮流派系的陳金德接任，去年更傳出南港經貿園區的開發案「卡關」，使得相關進度拖延1年之久，董座康信鴻是關鍵，但遭台肥則發布澄清稿否認。
不過，今日行政院農業委員會改派法人董事代表人後，終於確定由陳添壽接棒。
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