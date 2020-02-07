台肥換董座！　由農委會副主委陳添壽2月12日接棒

武漢肺炎疫情持續升溫，連帶衝擊台灣農業，農委會已研擬因應對策，並於6日再度邀集無店面公會、多家國內電商業者及台東農會代表，其中提到將媒合296供貨農民團體與30多家網購通路展開合作，而率先響應的東森購物，在董事長王令麟下令將不計成本力挺農民後，已針對目前最需搶救的釋迦準備推出檔期活動。