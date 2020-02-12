為MWC 2020打劑強心針　OPPO發聲明強調將如期參加

▲OPPO於MWC 2020的Find X2發表會將如期舉辦。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，目前已有許多國家大廠都宣布退出今年的世界通訊大會（MWC），且在陸手機廠牌vivo也宣布退出展會時，就有人開始猜測，OPPO等其他陸品牌廠商是否將跟進。為此OPPO也發出聲明指出，經過嚴密的準備和自我評估，決定將如期參加MWC 2020，並在活動期間帶來最新的產品和技術。顯示出力挺MWC 2020的決心。

根據OPPO所發出的聲明中顯示，OPPO始終將參展人員的健康與安全放在第一位。除了嚴格遵守GSMA官方、世界衛生組織的相關規定外，OPPO也將採取完善、嚴格的防護措施保障工作人員和觀眾的健康。

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不過，外界難免對於部分參展的中國籍員工感到有疑慮，因此OPPO也指出，將要求所有自中國出發的OPPO員工均在當地封閉隔離滿14天，並於參展前確保無任何病症。期間，所有員工每日匯報和確認健康狀況。OPPO發布會場地、會議室、MWC會場展區、展出設備與接駁車輛均將進行定時消毒。

且進入OPPO新品發布會和OPPO MWC會場展區前，所有工作人員和觀眾均需進行體溫測量與雙手消毒；若有口罩的需求，OPPO也會協助提供。

事實上，今年的MWC展會活動對於OPPO相當重要；因為OPPO將於西班牙時間2月22日(六) MWC舉辦旗艦機Find X2全球發表會，這也是相隔近兩年後OPPO才再推出的Find系列機款。

先前OPPO官方已在2019年12月的未來科技大會與OPPO X IHS Markit白皮書中預告，OPPO於2020年將推出搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器的旗艦手機，且螢幕上將會有所創新，因為5G時代螢幕的技術創新將成為2020年智慧型手機趨勢與基礎，提升手機在IoT生態圈的重要性。這些預告都被外界視為Find X2的雛形。

另外，日前於Twitter和微博上已出現Find X2的規格謠傳，像是可能搭載120 Hz的手機螢幕刷新率，且將可能搭載高達65W的Super VOOC超級閃充。