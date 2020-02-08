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台北表演藝術中心盼2022年啟用！主辦國際活動、展開全新馬戲棚計畫

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▲▼ 臺北表演藝術中心 興建中（圖／臺北表演藝術中心提供）

▲臺北表演藝術中心興建中。（圖／臺北表演藝術中心提供）

記者林育綾／綜合報導

台北表演藝術中心（北藝中心）是台北巿政府文化局興建中的全新展演空間，企圖打造一座全民劇場、藝術家的中心，也結合在地與國際藝術社群，預計在2021年竣工，再經驗收、測試、試營運等階段，期盼在2022年下半年正式開幕！近來除了接下2020年亞太表演藝術中心協會年會主辦權，也開始進行全新的馬戲棚計畫。

北藝中心表示，秉持藝術共樂、多元創新的理念，從「翻轉觀看表演的形式」、「表演藝術的再詮釋」、「突破表演場地的限制」三個方式，致力將藝術帶入群眾的日常生活，企圖打造一座全民劇場，此外也期望以成為亞洲共製中心為目標，企圖凝聚台灣及國際藝術的創意能量。

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▲▼ 臺北表演藝術中心 示意圖（圖／臺北表演藝術中心提供）

▲臺北表演藝術中心完工示意圖。（圖／臺北表演藝術中心提供）

籌備中的北藝中心，現行運作機制包含幾個面向：

一、是開館前的籌備作業，並設置一籌備委員會。

二、建築硬體工程，進駐工地，執行各項工程的協調作業，預計在2021年竣工，再經驗收、測試、試營運等階段後開幕，期盼能在2022下半年正式啟用。

三、藝術推廣，以人才培育、在地連結、國際交流為發展方向，積極串聯台灣及各國藝術家、場館與藝術節夥伴，舉辦台北藝術節、台北兒童藝術節、台北藝穗節、亞當計畫、音樂劇人才培訓計畫、Camping Asia等活動。

四、台北試演場的維運作業，提供更好的排練場地給藝文團體。

▲▼臺北試演場，大排練場。（圖／臺北表演藝術中心提供）

▲臺北試演場修繕完成，將於3月2日起開放本年度5月至12月的場地預約。（圖／臺北表演藝術中心提供）

北藝中心也接下2020年亞太表演藝術中心協會（Association of Asia Pacific Performing Arts Centres，簡稱AAPPAC）年會的主辦權，將於6月1日至6月3日於台北市中山堂、西門紅樓舉辦。

此屆年會主題是「Mind the Gap」，北藝中心總監王孟超表示，在國外捷運、火車等大眾交通設施常聽到這個警語，本意是小心這個縫隙，而未來許多節目會由場館和場館進行共製，在跨越場館和國界的過程中，彼此之間會有許多需要注意和溝通的地方，延伸此警語之意。

▲▼臺北表演藝術中心總監王孟超。（圖／臺北表演藝術中心提供）

▲臺北表演藝術中心總監王孟超。（圖／臺北表演藝術中心提供）

亞太表演藝術中心協會成立於1996年，由亞太區域內各城市的藝術中心及劇院組成，目前共有來自20國、78個會員，包含45個亞洲重要場館及其他表演藝術產業單位，是亞太地區表演藝術最重要的國際組織及交流網絡，旨在建立一個有效的網絡與平台，增進亞太表演藝術的交流。

王孟超表示，台北是個精彩的城巿，絶對可以讓所有與會者有不同的想像；雖然北藝中心的興建工程仍在進行中，無法在中心場館內舉辦會議，但將在台北巿重要文化地標「中山堂」、「西門紅樓」進行。

此外，2020年亞太表演藝術中心協會年會將與國際表演藝術協會（ISPA）年會同時在台北舉辦，王孟超表示，兩個協會時間接近，讓來自全世界的會員有機會相互認識、交流，藉此擴大場館的國際網絡，促進館際的各種合作，而台灣或亞洲的作品也能讓全世界看到。

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