劇場界夢工廠！北市最大「臺北試演場」修繕完成　5月開放對外租借

▲「臺北試演場」是北市最大的排練場地，也是劇場工作者的夢工廠。（圖／臺北表演藝術中心提供）



記者林育綾／台北報導

臺北試演場是北市最大的排練場地，原為「迪化溫水游泳池」，經活化整理後搖身一變，成為挑高6米的無柱空間，是劇場工作者的夢工廠，自2016年5月開放使用3年後，去年6月進行修繕工程，在年底完工，將於今年3月2日起開放本年度5月至12月的場地預約，5月1日起對外開放租借使用！

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▲6米高的無柱空間，不論特殊的大型道具、特技演出、空間走位、打燈都能在試演場排練。（圖／臺北表演藝術中心提供）

臺北試演場原為「迪化溫水游泳池」，鄰近迪化汙水處理廠附設休閒運動公園，經活化整理後，室內游泳池搖身一變，成為擁有2間方正、挑高的大小排練空間。6米高的無柱空間，不論特殊的大型道具、特技演出、空間走位、打燈都能在試演場排練，不僅是劇場工作者的夢工廠，也是北藝中心的劇場後台中心。

2016年5月開放檔期租借以來，持續提供給國內表演團隊專業優質的排練場地，3年多來累計共超過100個表演團隊租借使用，大排練場的使用率為52％，使用人數累計1萬1,301人；小排練場的使用率為71％，使用人數累計1萬6,956人。

▲臺北試演場修繕完成，將於3月2日起開放本年度5月至12月的場地預約。（圖／臺北表演藝術中心提供）

臺北試演場使用3年後，於2019年6月進行修繕工程，新增空調設備、加強隔音、增建貨物電梯等，於2019年12月完工，將於3月2日起開放本年度5月至12月的場地預約，5月1日起對外開放租借使用。