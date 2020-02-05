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台駐美外交官被捕！知名高官犯刑案謊稱有豁免權　矇騙紐約警察

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圖、文／鏡週刊

外交部禮賓處副參事呂志堅，1年多前擔任我國駐紐約辦事處政治組組長時，涉嫌家暴，紐約警察獲報到場處理，他竟謊稱有豁免權，逃過被逮捕的命運。但根據台美協定，我國只有駐美代表處官員有豁免權，一般辦事處官員則無。

呂志堅（右）的全家福合照看似和諧，不料他卻涉入家暴案件。（翻攝呂志堅臉書）

▲呂志堅（右）的全家福合照看似和諧，不料他卻涉入家暴案件。（圖／鏡週刊提供，下同）

紐約警方隔天發現被騙，透過國務院向我方要人，最後更直闖辦事處將呂逮捕，這也是繼2011年我國駐堪薩斯辦事處處長劉姍姍，涉嫌虐傭遭聯邦調查局逮捕後，第2起台灣外交官在美國遭逮捕的事件。呂除了家暴罪，另被控「2級故意藐視法庭罪」，目前由紐約法院審理中。

 紐約法院電腦系統顯示，呂志堅今年1月23日，有家暴案件開庭。（翻攝畫面）

紐約法院目前正審理呂志堅涉嫌家暴及二級故意藐視法庭案。（翻攝維基百科）

今年1月23日，美國紐約法院有一起關於家庭暴力的案件準備開庭，被告是一位台灣男性，名叫呂志堅。本刊調查，呂並非一般市井小民，他其實是台灣外交部的簡任高官，目前擔任禮賓處副參事，1年多前案發時，他是我國駐紐約辦事處的政治組組長，被起訴的罪名，除了家暴罪外，還包括「二級故意藐視法庭罪」。

呂志堅涉嫌家暴，卻向紐約警察謊稱自己有外交豁免權，企圖躲避追訴。（圖為示意畫面）

本刊查詢紐約法院的電腦系統，發現呂志堅這次庭期的進度欄，被加註「ACD」三個字，也就是「停審中」，看起來呂並未出庭。至於呂為何會吃上官司，甚至還意外引發台美間的外交爭議？事件要從2018年12月24日耶誕夜說起。

對於此案，本刊詢問呂志堅本人，呂對家暴並未否認，只一再表示「都已經處理掉了，都已經處理完，都結案了。」對家暴細節不願多說，另外，當本刊詢問當時他是否對於紐約警宣稱豁免權的部分，呂亦無否認，只說「沒有什麼說法，無可奉告。」

對於此案，外交部則回應表示：「該案屬於呂員的個人行為且事涉私德，另當事人案件均依據美國當地法令處理，呂員當時並未主張任何司法豁免，事後雙方當事人已達成和解。外交部已經完成相關處置，目前無進一步評論。」

★鏡週刊關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113


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