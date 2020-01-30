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「真的是黑金！」只花23元買咖啡中千萬　全家開出千萬發票獎落苗栗

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▲財政部於本月25日公布最新一期2019年11至12月統一發票中獎號碼。（圖／記者王昕製圖）

▲財政部於本月25日公布最新一期2019年11至12月統一發票中獎號碼。（圖／記者王昕製圖）

記者林淑慧／台北報導

財政部於本月25日公布最新一期2019年11至12月統一發票中獎號碼，全家便利商店今（30）日公佈最新中獎名單，有位住在苗栗的民眾只花了23元購買罐裝咖啡，就幸運對中千萬發票大獎，讓鼠年喜上加喜。

依據財政部公告，108年11、12月統一發票中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）；特獎（200萬元）；頭獎（20萬元）3組分別為01616970、69921388、53451508。

請繼續往下閱讀...

全家表示，108年11、12月統一發票共開出1組特別獎1000萬元，於苗栗自治店，消費者花費23元購買罐裝咖啡幸運中獎。

特獎200萬元開出2組，分別自竹東新市店及新營車站店開出，其中新營車站店消費者花費59元購買「全家」大口飯糰加巧克力牛奶的早餐促，幸運獲獎。

頭獎20萬元則開出4組，分別在板橋溪崑店、中和新漳和店、彰化埤頭大豐店及台東鐵花店，消費者多半購買飲料商品。其中台東鐵花店的消費者，只花10元購買茶葉蛋就得20萬大獎。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家開出1組，消費者於彰化員林正新店購買餅乾零食幸運獲獎。

《更多統一發票中獎訊息看這裡》

▲在小七花10元買報紙喜中千萬元　統一超開出9張發票大獎
 

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