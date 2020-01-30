在小七花10元買報紙喜中千萬元　統一超開出9張發票大獎

▲財政部於本月25日公布最新一期2019年11至12月統一發票中獎號碼。（圖／記者王昕製圖）

記者林淑慧／台北報導

財政部於本月25日公布最新一期2019年11至12月統一發票中獎號碼，統一超商今（30）日公佈最新中獎名單，位於桃園市中壢區的耀康門市，有民眾只花10元購買報紙就對中千萬元大獎，讓店員直呼：「鼠年開春真是太幸運了！」

依據財政部公告，108年11、12月統一發票中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）；特獎（200萬元）；頭獎（20萬元）3組分別為01616970、69921388、53451508。

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統一超商表示，全台小七共有3位消費者獲得千萬大獎，一人在台中市南屯區黎明東門市購買119元的三明治、咖啡；一人在桃園市中壢區學屋門市購買35元零食；一人則在桃園市中壢區耀康門市購買10元報紙。

特獎200萬元部分共有3位得獎者；一人在新竹縣新埔門市購買共160元的統一麵包及報紙；一人在高雄市中東門市購買共15元的飲料；一人在新北市淡水區金沙門市則購買民生用品共花費120元。

統一超商還開出3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在桃園市箱根門市購買10元茶葉蛋；一人在新北市三重區清茂門市購買35元零食；還有一人在桃園市國祥門市購買民生用品共花費85元。



另外，掌握統一發票兌獎商機，7-ELEVEN以就近便利、加碼回饋的差異化做法，去年吸引超過1,500萬人次到門市兌換中獎發票，市占率已近乎50%，成為消費者仰賴的服務平台。

自2月6日至29日起針對2020年首波兌獎需求，推出到7-ELEVEN兌換中獎發票並儲值入icash2.0卡或餘額卡，依儲值獎項、使用儲值工具加碼回饋人氣CITY CAFE中杯熱美式咖啡、CITY TEA大杯熱四季春青茶、7,500或15,000點OPEN POINT點數或餘額卡儲值金等，預估再掀起另一波兌換搶好康熱潮。