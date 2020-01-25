高盛CEO沒架子　搭地鐵通勤...下班搖身一變夜店DJ

▲高盛執行長蘇德巍（David Solomon）周末兼任夜店DJ。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

根據外媒《CNBC》報導，高盛執行長蘇德巍（David Solomon）和一般的執行長不太一樣，他的作風打破外人對銀行高階主管的刻板印象，因為他有特別的消遣娛樂，那就是周末在夜店擔任DJ，除此之外，他還搭地鐵通勤上下班、自己泡咖啡，完全沒有架子。

今年58歲的蘇德巍，每到周末就化身為DJ「D-Sol」，在紐約、邁阿密、巴哈馬等城市的夜店當起古典搖滾DJ。而當DJ賺來的費用，蘇德巍也都捐給慈善機構。

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去年賺2,300萬美元的蘇德巍，和普通人一樣搭紐約地鐵上班。他說：「搭地鐵更快且更有效率，況且紐約市長白思豪都搭地鐵了，高盛的執行長就不能搭嗎？」但根據《Fortune》報導，高盛集團某些董事會成員對於蘇德巍搭地鐵通勤並不是很認同，但他一點也不在意。

蘇德巍在2017年首度被紐約時報揭露DJ「D-Sol」的身份，當時他是高盛共同總裁和執行長候選人選之一，有同事勸他，如果接任高盛執行長就別再當DJ了。但後來他依然堅持下去，沒放棄當DJ這條路。

現在，作為高盛的負責人，蘇德巍希望自己能成為令人敬佩且尊敬的執行長，因此，他透過一些方式，像是自己泡咖啡、無預警出現在辦公室會議中等等。此外，他還允許同事或客人繞過他的秘書，直接敲門進辦公室。去年三月，他放寬了公司的服儀規定，不再限制員工一定要穿西裝打領帶上班。