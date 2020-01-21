高美館藝術走春！7大特展+全新廣場開放「3亮點互動裝置」

▲「高雄市立美術館」館前廣場於年節春假期前完工，更規劃一系列藝術走春之旅。（圖／高雄市立美術館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

高雄市立美術館位於馬卡道路的美術館西側綠廊道、以及作為入口意象的館前廣場，將於農曆年前陸續完工，在全新的館前廣場上，邀請藝術家梁任宏打造3件亮點裝置作品，除此之外高美館也規劃一系列「藝術走春」之旅，更有7大展覽包括《刺青－身之印》、2019高雄國際貨櫃藝術節等，提供民眾來一趟藝術春遊。

館前廣場全新亮相

請繼續往下閱讀...

新開放的高美館「館前廣場」，邀請當代藝術家梁任宏展出3件裝置藝術，分別是：〈向上提、升的力量〉、〈反[一ㄥˋ]派4C1011〉、〈反[一ㄥˋ]派3C1003〉。

▲高美館典藏作品〈向上提、升的力量〉與創作藝術家梁任宏，以一朵白花綻放之意象，佇立於入口處邀請民眾走入美術館。（圖／高雄市立美術館提供）

其中高美館典藏的〈向上提、升的力量〉，在日間作為迎接觀眾入館的花之意象，夜間則將點亮燈光、映出繽紛色彩的美術館場域。後兩者是互動式的動力裝置作品，藉由觀眾與作品之間的雙向互動，將產生「有機的對話」，打破作品不可觸摸的既定印象。

正如藝術家梁任宏所期待，透過全新的館前廣場這個親和的環境、加上親和的作品，進而成為親和的空間，建立與高雄市民的連結。

初二至初五「藝術走春」

而今年農曆春節期間，高美館僅除夕休館，其餘時間不打烊，在大年初二至初五更規劃一系列的「藝術走春」活動，除了每年都受到歡迎的「版印DIY體驗課」外，更在高美館、兒童美術館內舉辦「金鼠迎親剪紙活動」，用剪紙為小老鼠添新裝。

另外美術館更將視覺藝術與表演藝術結合，邀請滅劇場舞台總監胡嘉製作規劃，1月27日在藝術家徐永旭《以光織界》展覽場域中，以類劇場演出《遇 Meet》交匯舞動的光之交流。28、29日則將分別由大提琴家陳世霖、小提琴家林佳霖、大提琴家陳妍蓉，帶領眾人在高美館3樓典藏特展室的《南方作為相遇之所》展間中，聆賞音樂、藝術與空間的美好時刻。

▲「高雄國際貨櫃藝術節」邀請台灣以及南方海域國家的12組藝術家團隊，創作12組貨櫃作品。（圖／高雄市立美術館提供）

7大特展

展期進入尾聲的《刺青－身之印》特展、《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》將於2/9（日）閉展，同時還有《以光織界：徐永旭的藝術世界》、《奔‧月－劉國松》、《南方作為相遇之所》、《2020高雄獎》以及《感動鼠：兒童暨青少年彩繪 高美特展》等展覽展出中，高美館邀請民眾把握春節連假觀展，一同度過充滿藝術氣息的新年。

▲高美館的《刺青-身之印》特展，帶領民眾回溯將近5000年的刺青世界史、一探圖騰與身體的神秘故事。

▲高美館館前廣場於年節春假期前完工，館長李玉玲(左)與當代藝術家梁任宏(右)及其作品〈反[一ㄥˋ]派4C1011〉旁合影留念。（圖／高雄市立美術館提供）

高美館轉型為行政法人以來，李玉玲館長率領團隊在空間、營運改革上，完成了諸多重要里程碑，包括「高美之友」會員制度、結合書店與輕食的「高美書屋」複合式藝術場域，亦完成3樓展覽空間改造、建置多元史觀典藏特展室，更於農曆年前將「館前廣場」重新整修完工，針對美術館園區東側範圍進行入館動線調整、鋪面材質更新、增設步道系統。

此外在今年上半年，也將完成噴泉廣場的改善、內惟埤環湖步道優化，強化湖景視野。美術館東、西側園區，以及更加親善的典藏多功能展示中心，也將陸續完成整建。

春節期間高美館開館資訊（除夕休館）



高雄市立美術館：小除夕、初一至初五09：30-17：30



兒童美術館：小除夕、初三至初五10：00-16：30｜初一至初二09：30-17：30

地址：高雄市鼓山區美術館路80號

►高美館+南故宮吹巴黎風！2大展倒數推聯合優惠 錯過要飛俄羅斯才能看