中國大陸允諾增購美國商品2000億美元　美國商會主席：達標有難度「至少有機會」

▲美國總統川普(右)和中國國務院副總理劉鶴(左)，在白宮正式簽署第一階段貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

世界兩個最大的經濟體，中美雙方週三下午在白宮簽署了第一階段的貿易協議。專家表示，雖在一定程度上緩解了市場緊張，但依然存在不確定性。

據CNBC報導，美國商會主席Gregory Gilligan表示：「人們非常樂見順利簽署第一階段協議，我們也鬆了一口氣。目前對於雙方持續向前邁進抱持謹慎且樂觀的態度。」

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Gilligan表示，儘管對價值3700億美元的中國進口商品仍徵收關稅，但「第一階段」協議如何運作，將影響「第二階段」協議的進展。他補充：「中國和美國商會成員皆已考慮到了不確定性，對2020年的投資計畫仍持謹慎態度。」

至於協議的一部分明訂，中國大陸允諾在未來兩年內購買美國2000億美元（約新台幣5兆9849億元）的商品。Gilligan說：「要達到這些目標是有難度的。但我們寧願東西很難賣出去，也不願連賣的機會都沒有。這也將是一個修補兩國關係、恢復信任的機會。」

然而，儘管中國承諾增加購買及其他條款，Seymour資產管理公司（Seymour Asset Management）首席投資官Tim Seymour表示：「這是一個協議，基本上中國在這之中也得到他們想要的了。預期會有一些交易能夠完成，但我認為這仍然留下很多不確定性。」



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