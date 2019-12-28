超羨慕！傳產「年終王」獎金最高上看10個月　最低也有3個月

▲ 年終獎金算是上班族辛苦一年的大紅包！（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易戰雖造成景氣動盪，但也讓台廠成為了其中的受惠者，尤其傳產像是水泥、紡織業者，今年獲利可期，其中紡織股王儒鴻今年的年終獎金可望比照去年水準，最高上看10個月，讓不少上班族大感羨慕！

紡織股王儒鴻（1476）發言人羅仁傑表示，董事會尚未決議今年年終獎金發放數字，約要待董事會通過、明年1月後才能確認，不過參照去年獎金發放，最少有3個月，表現好、貢獻度高最多也有10個月，「今年如果董事會通過，應該也會比照去年狀況」。

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廣越（4438）表示，年終獎金應該落在2%~5%之間、有調高，且今年會另外加碼總額300萬現金紅包，至於分拆幾個仍尚未確定。聚陽（1477）則考量年終獎金為個人薪資訊息，不透露年終獎金區間與平均數。

台泥（1101）副總暨發言人黃健強表示，年終一直以來都是分為兩部分，一部份是固定、普發的2個月獎金，另一部分是績效獎金，而績效獎金則看公司營運績效與個人表現貢獻度，有多與少的區別。黃健強指出，台泥前三季公告獲利比去年好一點，董事長張安平也在法說會中表示，今年業績不至於太差，雖今年尚未過完、營運績效無法統計，但預期獎金「今年不會比去年差」。

亞泥（1102）說明，公司主要的獎金不是年終，而是來自每年七月發放的紅利，依照慣例不會對外公布實際的數字。不過依據過去經驗，亞泥的紅利與同業相近。且因今年中國大陸水泥業績表現亮眼，預期明年發放的紅利不會低於今年。

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