年終獎金大公開！金融業九連霸領先　兆豐發8個月、中油4.4、住商3個月讓人羨　

▲ 上班族年末總是關心年終獎金領多少。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠、張菱育、林淑慧、余弦妙、姚惠茹、紀佳妘、吳靜君、李瑞瑾／綜合報導

歲末年中，上班族最期待的無非就是領個好年終，幫自己補補血，《ETtoday新聞雲》也採訪了各行各業，探訪年終獎金發放情報，其中，以金融業最遙遙領先，連9年稱霸，其中，兆豐銀要發8個月；手搖飲品店之中的迷客夏，則會給表現優異員工數個月的年終獎金；住商不動產約3個月年終，中油可望發4.4個月，都讓不少上班族勞工朋友羨慕。

人力銀行表示，2019年有94.1%的企業會發年終獎金，平均1.1個月，比2018年1.11個月，減少0.1個月，和2017年同為近六年最低。

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年終獎金與經濟成長率呼應，2014~2019年經濟成長率高峰落在2014年的4.72%，當年企業年終平均1.31個月，也是這六年最高。

人力銀行表示，2019年金融業平均年終1.64個月奪產業之冠，十年連九霸。

金融

目前已知，一銀要發7個月年終獎金，兆豐銀8個月，彰銀4.6個月，華銀5個月。可說遙遙領先絕大多數行業與企業。

至於民營的國泰金，要看公司營運績效、盈餘、員工績效表現核發年終獎金；中信金也說將比照往年，依獲利水準提撥年終獎金，預計農曆年前發放。

台新銀行指出，今年整體績效表現佳，預計年獎平均將比去年水準提高1個月，並依員工績效再差異化核給，本年度將待結算後規劃發放，預估農曆過年前發放。

手搖飲料連鎖店

手搖飲市場競爭激烈，全台約有2萬2000多家手搖品，其中，台灣在地品牌包括發跡台北士林的「珍煮丹」以及台南佳里的「迷客夏」依舊穩健成長中，珍煮丹在台擁有54間門市，今年營業額相較去年成長2成5，第4季又比第3季成長3成5。

而在全台超過200家連鎖飲料店、經營12年的迷客夏，今年表現優異員工將拿到比平均高出1至數個月的年終獎金，對於市場愈發競爭，業者表示確實有受到短期影響，因此也積極尋找其他出路，例如賣冰品、湯圓等物吸引消費者目光，也因手搖飲開多也關多，未來將持續有在競爭力的地方累積品牌資產，以及計畫在空白商圈如花蓮、澎湖等地，都將是接下來展店重點目標。

房產

信義房屋及永慶房產集團兩大房仲龍頭，都尚未公布年終獎金，至於台灣房屋也尚未公布，預計要到過年前，才會有明確訊息。

另一方面，住商不動產發放約3個月年終獎金；而中信房屋表示，部分的普專店的年終獎金發放應會與去年表現差不多，在1~2個月區間，加盟店的話，因大部分都是高專，以每個月獎金為主，並無年終問題。

傳產

中鋼集團往年的年终奬金水準為一個月，獎金部分須等年度業績結算後才能確定。

台塑集團表示，年終獎金等一月份的業績說明會才會有確定的數字，目前媒體所說的皆為自行推測。

台灣中油公司董事長歐嘉瑞日前表示，雖然近一年來中美貿易戰持續延燒，但今年截至11月底，中油稅前盈餘已達384億元，達法定盈餘標準；外界預估，中油員工年終獎金依舊可望拿到4.4個月。

科技

鴻海（2317）每年都會在年底發放員工分紅，今年提早到24日發放入帳，總金額達76.62億元，預計以公開資訊數據顯示的員工人數4,166人估算，平均每位員工可領到約183萬元，但個別員工實際發放情況，仍須依據單位績效與職等而有所不同，甚至未獲利單位員工有可能掛零。

人力銀行

1111人力銀行表示，今年年終落在平均1-4個月，因為北中南員工近千人，所以會以個人表現來考評。