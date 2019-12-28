影／運用大數據賣出上億片面膜　軒郁攜手雲端科技大廠加速驗證

▲軒郁國際創辦人暨總經理楊尚軒。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

軒郁國際（6703）創立十年，雖然市場並不熟悉，但旗下面膜品牌SEXYLOOK極美肌、MIRAE未來美、LUDEYA露蒂雅及Dr.May美博士卻在市場上擁有高知名度，創辦人暨總經理楊尚軒除了靠獨特的面膜殺出藍海之外，其實更運用大數據瞄準分眾市場，更與科技大廠合作加速新產品的驗證。

楊尚軒表示，軒郁除了從產品本身做出差異化之外，同時運用數位時代的優勢，重新將公司從B2C(企業對消費者)轉向C2B(消費者對企業)的商業模式，比起透過教育讓市場接受商品，不如透過數據去認識消費者的需求，藉此開發出迎合市場的商品。

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▲楊尚軒用大數據賣出上億片面膜。（圖／記者姚惠茹攝）

楊尚軒分享，主要是透過旗下電商平台iQueen、市調機構報告、海關進出口資料，觀察商品在不同市場的業績表現，尤其是外銷的部分，透過數據真正了解當地市場的商品偏好，舉例像是台灣女生重保濕、重美白，但是東南亞女生則是長青春痘的時候，特別需要面膜產品。

楊尚軒指出，近來更是透過數據觀察到台灣消費者對於醫美的需求大增，尤其是術後保養的部分更是在過去這兩三年不斷增長，因此馬上推出符合術後使用的面膜產品，同時發現忙碌的社會，消費者開始要求快速保養，所以就推出市場上第一片的8分鐘面膜，讓敷面膜節省一半的時間。

▲軒郁為研發香氛精油特別設立研發實驗室。（圖／記者姚惠茹攝）

軒郁不僅憑藉大數據賣出上億片面膜，楊尚軒表示，今年9月推出的新品牌Dr.May美博士以香氛系列商品為主，當初發想就是為了讓消費者在敷面膜的同時也能吸進天然精油的香氛味道，因此與台灣的科技大學合作研發，經過IRB(人體臨床實驗)，目前已經推出第一款抗自由基香氛產品。

楊尚軒表示，第一款香氛精油的研發歷經八九年的時間，雃且經過驗證即可加進任何保養產品之中，只是單項IRB的費用就高達兩三百萬，因此軒郁攜手科技大廠，透過雲端運算中心的大數據，率先找出具有機能性的香氛精油來進行驗證，減少浪費時間和金錢，預計明年還會陸續推出新產品。

為了研發香氛精油的各種可能，軒郁甚至在辦公室附近設立研發實驗室，這樣鍥而不捨的精神，不僅讓研發成果被公布在世界五大科學期刊，甚至拿到台灣、日本、中國大陸的發明專利，並在參與全球十大發明展後，獲得8面金牌和2面銀牌的佳績，深獲國際肯定。