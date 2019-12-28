影／耳掛面膜、黑面膜全出自他手　楊尚軒「出奇制勝」打造面膜王國

記者姚惠茹／台北報導

軒郁國際（6703）興櫃滿一年多，創辦人暨總經理楊尚軒回首創立十年來的打拚過程，從一片面膜都賣不出去的窘境，如今每年可以賣出一億片面膜，靠得就是打破傳統面膜的「耳掛面膜」、「黑面膜」，出奇制勝的打造出屬於自己的面膜王國。

楊尚軒回憶，當年因為太太想要找尋自己用的保養品，說到「每個女生都因為面膜讓生活變得更簡單」，就因為老婆的一句話，創立「軒郁國際」踏入面膜美妝產業，並以「SEXYLOOK」這個品牌名稱在市場打出知名度。

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▲軒郁國際創辦人暨總經理楊尚軒。（圖／記者姚惠茹攝）

楊尚軒表示，其實創業之初並不容易，當時市面上已經有好多面膜品牌，因此為了做出市場區隔，殺出一條血路，只能「出奇制勝」推出第一款商品「耳掛式雙拉提面膜」，並透過電視購物的教育推廣模式，最高曾經一分鐘賣出2千片面膜，可以說是掀起一股面膜風潮。

楊尚軒指出，不久就觀察到消費者對於保養品牌會有忠誠度，但對於面膜卻有著喜歡嚐鮮的心理，尤其是台灣女生喜歡到髮廊洗頭，洗完之後就不想要戴上耳掛式面膜，而且並非每個人都喜歡如何緊貼的面膜，因此決心開發下一款面膜商品。

▲軒郁國際創辦人暨總經理楊尚軒做出市場第一片的「黑面膜」。（圖／記者呂佳賢攝）

楊尚軒進一步指出，第二款商品為了打破傳統對面膜只有白色的印象，因此就做出市場第一片的「黑面膜」，卻因為黑的真的太怪，面臨一片面膜都賣不出去的窘境，直到陸綜有女藝人戴上黑面膜玩遊戲，終於讓這款面膜在一夜爆紅，甚至達到供不應求的情況。

楊尚軒提到隨後軒郁開始專走「不一樣的面膜」，目前旗下共有三個面膜品牌，包括SEXYLOOK極美肌、MIRAE未來美、LUDEYA露蒂雅、Dr.May美博士，並陸續推出只要敷8分鐘的快速面膜，以及創新研發的酵素面膜，而且至今仍不斷朝向創新的道路前進。

▲軒郁旗下品牌MIRAE未來美推出的8分鐘面膜。（圖／記者呂佳賢攝）