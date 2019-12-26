200餘名台電工程師遭年末資遣　勞團要求「派遣歸零」

▲台灣勞動派遣產業工會今（26）日到行政院門口前進行記者會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣勞動派遣產業工會今（26）日到行政院門口前進行記者會，質疑政府當初喊要讓「派遣歸零」政策跳票，且今年底又有兩百餘名台電派遣工程師遭資遣，公部門根本是帶頭「假派遣、真僱傭」，因此提出兩大訴求希望政府重視。對此，行政院也回應，會依照行政程序7天內給予答覆。

派遣工會指出，107年由前行政院院長賴清德所提出的「派遣歸零」政策，到目前為止，不是轉成「勞務承攬」不然就是「直接資遣員工」。政府美其名派遣歸零，究其目的理應是要終止政府偽裝的派遣關係，改為由政府直接僱用，以真正保障派遣勞工工作權的政策，然而截至今天實際上的政策落實底下，往往是要把具有十幾二十年的員工，統統要被資遣歸零，完全不顧勞工的工作權。

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派遣工會更提到，年底台電更資遣了兩百餘名工程師，並要求若是要持續留下，就必須要接受公開招考，其中不少工程師甚至已在台電就職10年以上。派請公會痛批，政府在非典型僱傭的使用上，又產生了一個侵害勞工權利的血淋淋例子，所謂「派遣歸零」，根本不是政府要正視這些員工改為由政府直接僱用，而是政府變相要「全面資遣」。

因此派遣工會也提出兩大訴求，首先希望公部門禁用勞動派遣、勞務承攬，各部會應直接僱用其人力需求，以符合保障勞工就業穩定，照顧勞工的立場。

其次，希望，真正的派遣歸零政策，應是由政府「直接僱傭」過去長年以來本應該由政府直接僱用的假派遣人力，而非遁入假承攬或直接資遣員工造成失業，否則派遣歸零最終也只是淪為嚴重侵害勞工就業的失敗政策。