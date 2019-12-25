【廣編】投資台灣三大方案　年底到位金額將達2398億元

▲投資台灣三大方案，預計年底到位2,398億元。



圖、文／經濟部提供

經濟部12月19日指出台灣三大方案執行以來已成功吸引278家台商回台投資約新台幣8,332億元，創造超過67,601個國內就業機會，預計108年底到位金額達新台幣2,398億元。

經濟部表示三大方案加速引導上中下游廠商回流，促成北部以「伺服器」與「網通設備」為主、中部以「自行車」及「工具機」產業為主、南部「汽車零組件」及「汽車電子」等六大產業供應鏈落地紮根。

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蘇貞昌強調，諸多國際大企業也大舉來台投資，今年1到10月核准的僑外投資金額將近3千億元（美金98億元），較去年同期成長23%，顯示大家看好台灣，廠商用腳投票，資金「進來的多，出去的少」。 經濟部表示，「投資台灣三大方案」包括「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有160家廠商通過審查，總投資金額超過新台幣7,097億元，預估可創造本國就業人數超過57,931人。

「根留臺灣企業加速投資行動方案」總投資金額超過新台幣850億元，預估可創造本國就業人數超過6,075人；「中小企業加速投資行動方案」總投資金額超過新台幣384億元，預估可創造本國就業人數超過3,595人。

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