受惠中美貿易戰　電子零組件年增率2.29%創歷年單月新高

▲台經院院長張建一（左1）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（25）日公布最新景氣動向調查，11月進口年增率結束先前連續4個月負成長態勢轉為正成長，由10月衰退4.04%來到11月成長5.77%。而11月工業生產指數較2018年同期成長2.15%，工業生產指數年增率再度由負轉正，其中製造業成長2.29%。其中，台經院指出，受惠於中美貿易的轉單效應，11月電子零組件業生產表現年增9.18%，為歷年單月新高。

在對外貿易方面，受到比較基期較低、年底銷售旺季、國際油價走高以及5G通訊需求升溫等因素影響11月出口年增率由負轉正，由原本10月衰退1.51%轉為11月成長3.25%。儘管原物料價格行情走軟及需求依舊疲弱，然受惠於國際油價年增率上揚，去年比較基期偏低影響，使得化學品、機械、塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品等產品年跌幅縮小。

請繼續往下閱讀...

進口方面，台商持續回臺投資帶動設備進口，且半導體設備購置帶動之資本設備強勁上揚66.3%，創下2010年10月以來最大增速，加上小客車需求增溫，帶動消費品進口成長。總計1至11月出口較2018年同期減少1.90%，進口減少0.85%，出超為409.75億美元，減幅8.01%。

另外，在國內生產方面，儘管傳統產業生產表現依舊疲弱，然受惠於電腦電子產品及光學製品業生產表現亮眼，已連續第14個月二位數成長，加上電子零組件業反映終端客戶庫存逐漸去化、旺季效應優於預期、半導體高階製程產能滿載、物聯網晶片出貨暢旺，11月電子零組件業生產表現年增9.18%，為歷年單月新高。

11月工業生產指數比2018年同期成長2.15%，工業生產指數年增率再度由負轉正，其中製造業成長2.29%。總計1至11月工業生產指數107.73，較2018年同期減少0.87%；其中製造業減少0.97%。

內需消費方上，受惠於大量的百貨周年慶活動、黑色購物節、雙11網路促銷活動拉抬買氣影響，使得11月綜合商品零售業、非店面零售業與汽機車業表現相對亮眼。

台經院表示，汽機車方面，受惠於進口車銷售帶動，11月新車掛牌數同樣維持高檔，不過新車銷售略低於上月表現，因此汽機車及其零配件用品零售業營業額從上月17.43%下滑至12.74%；。

11月整體零售業營業額與2018年同期相比成長5.44%；餐飲業部分，11月餐飲業營業額年增率從4.29%增加至5.72%。總計1至11月零售業營業額較2018年同期成長3.1%；餐飲業成長4.61%。