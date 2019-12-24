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耶誕禮！達爾膚明年首季配發10元現金股利　殖利率達15.15%

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▲達爾膚董事長吳奕叡。（圖／記者姚惠茹攝）

▲達爾膚董事長吳奕叡。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

達爾膚（6523）今（24）日宣布，董事會考量公司資金充沛且財務體質健全，決議通過以資本公積發放現金每股10元，若以今日收盤價66元計算，現金殖利率約15.15％，董事長吳奕叡表示，目前公司現金水位達15億元，再加上短期暫無投資計劃，剛好當成聖誕禮物。

吳奕叡表示，達爾膚自上櫃以來每年股利配發率皆高達8成以上的，若從近3年公司淨現金流入來看，分別在2017年達0.93億元、2018年達1.2億元、今年前3季達1.23億元，再加上帳上現金及定期存款約15億元，現金流量充足穩定，因此將回饋給全體員工、股東與所有利害關係人。

請繼續往下閱讀...

吳奕叡說明，達爾膚已經完成內部調整，明年大型支出已經底定，扣掉配發的4.5億元現金之後，公司仍保有10億元的現金水位，因此預期將在明年2月18日召開股臨會，最快3月就可以發放配息，而且今年獲利情況不錯，所以明年股東常會，還是會再依照今年獲利情況配發股息。

吳奕叡指出，達爾膚向來是以專業皮膚科醫師及強大研究團隊為品牌基礎，未來仍持續秉持以「高效能、低敏感」的研發精神，帶給消費者更優質的產品體驗，除了升級明星玻尿酸及杏仁酸兩大系列產品配方及外觀包裝設計，明年即將推出全新高端醫美保養系列。

吳奕叡進一步指出，達爾膚透過不斷創新及研究，提升產品競爭力，再加上全新品牌代言人的加入以及精準品牌行銷策略的落實，創造消費者高回購率，提高品牌力，帶動整體通路銷售力道增溫，將有助於為達爾膚整體營運注入新一波的成長動能。

展望未來，吳奕叡表示，達爾膚在台灣的布局，仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要三加三的銷售通路，包含屈臣氏、康是美、寶雅、MOMO購物網、YAHOO購物中心、蝦皮拍賣，透過醫師專欄，展現台灣NO.1醫美保養品牌的專業深度與產品良好口碑。

至於大陸市場的布局，吳奕叡表示，主要以拓展大型電商平台及實體零售通路，顯見DR.WU的品牌高知名度與產品定位的精準，並在今年11月完成大陸子公司的重組，雖然依照國際財務報導準則會計處理改採權益法認列投資損益，大陸子公司營收將不併入合併營收中，但不影響公司整體損益。

吳奕叡強調，目前達爾膚仍積極與全新的北京團隊調整在大陸市場通路的經營模式，持續聚焦重要線上電商平台，重心以阿里巴巴集團包含天貓、淘寶及跨境，推展京東等為主的大型電商平台通路，也持續開發小紅書、拚多多等具有潛力的新興通路，以期貢獻整體營運展現良好的獲利表現。

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