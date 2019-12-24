晉陞於台東部落設火箭場惹議...國研院幫背書：已向交通部申請一切合法

▲國研院太空中心主任林俊良。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

晉陞科技因為在台東的部落建火箭試射場，引起部落村民抗議。身為國家級的太空研究單位國研院太空中心日前發聲明表示，並未要求業界要自建發射場基地，是公司本身的規劃，並強調晉陞的火箭發射實驗，已向交通部提出申請，一切合法。

晉陞科技於台東縣達仁鄉南田部落旁設火箭試射場，因部落村民認為事前沒做好溝通不准試射，引發爭議。

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國研院表示，太空中心為了延續太空二期計畫中有關探空火箭的技術發展，鼓勵台灣產學研團隊維持次軌道科學實驗，以培育新一代火箭工程及太空科學人才。

也因此太空中心會對外委託研究服務案，但均為一次性實驗性質，並未要求企業須建立自有的發射場基地，執行團隊可以考慮租用現有發射場或是臨時搭建發射台等方式處理。過去探空火箭多次實驗，也均是以租用公有地，搭建臨時發射架方式完成實驗。

這次晉陞科技選擇自建發射基地，主要是該公司未來長遠發展考量，並非太空中心委託案的範疇；且該公司發射基地的建物與設施建造與經營管理，當需依據當地縣府及相關規定辦理，由公司依長期發展規劃，作為財團法人的國研院並不適宜介入。

然而有關火箭發射部分，國研院表示，晉陞已循既有管道，向交通部民航局提出發射窗口申請，並同時知會太空中心，於申請通過後，方得執行相關探空火箭發射實驗，相關發射申請作業均合法。

國研院表示，目前台灣啟動太空三期，以推動太空產業為目標，唯火箭發射技術及產業原本並未在三期規劃中，未來如基於國內太空火箭科技的長久發展與產業推動，有需要在法規上做整合，國研院會積極給予協助。

▼晉陞太空科技空域申請文件曝光。（圖／取自交通部航港局，下同）