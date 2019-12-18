中美貿易戰　台灣明年IPO籌資金額約200億元偏保守

▲中美貿易戰的影響，台股明年IPO的籌資金額可能會偏保守。（圖／記者湯興漢攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信今（18）日舉行初次公開發行(IPO）調查，勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田表示，預估明年台灣的資本市場朝掛牌數30到40家，募資金額160億元到200億元的目標，相較於今年的籌資金額可達280億元，在籌資方面顯然偏保守。

洪國田提醒企業，應關注中美貿易戰所引發的長短單轉單效應，和中國大陸開放資本市場的磁吸效應，資金稅務規劃和美國總統大選，皆可能造成經濟成長的挑戰。

請繼續往下閱讀...

根據勤業的統計，今年台灣IPO的家數估計為35家，籌資金額大約280億元，IPO家數創近5年以來最少的家數；但是籌資金額遠超過去年的235億元。所以明年IPO家數比今年多，但籌資金額比今年少許多，主要原因還是中美貿易戰短期也不會結束，廠商還是會以調整供應鏈為主。

展望明年，勤業眾信期許透過鼓勵產業整合、打造特色資本市場、接軌資金成為台股增添活水，為人才、資金市場打造全方位的平台。

在鼓勵產業整合方面，要思考台灣隱形冠軍企業不願上市原因，或大型股偏少的解決之道，也可匯聚水平、垂直力量鼓勵產業整合，以活絡資本市場登錄企業質量，解決僵屍股的問題。

打造特色資本市場，建議主管機關應以宏觀的角度，著重審查企業未來發展性與題材性，藉以定調台灣資本市場獨有特色，打造更多樣的中小企業募資平台。另外，可根據聯合國責任投資原則，企業應共同將環境永續參與和公司治理的永續概念，整合到投資策略中藉以提升台股的競爭力，推動公司治理吸引國際資金進駐的動力。

