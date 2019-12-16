白蘭氏攜手董陽孜大玩跨界中國風　新春換裝搶攻年節送禮商機

▲白蘭氏三得利北亞區營運長黃小琳(圖中)表示，明年農曆春節將是白蘭氏的關鍵一役，決定祭出「跨界」策略搶攻年節送禮商機。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

食品界近年掀起跨界聯名風，雞精大廠白蘭氏今（16）日宣佈攜手書法家董陽孜設計新裝，白蘭氏三得利北亞區營運長黃小琳表示，期望借重藝術的底蘊，將送禮的行為，內化成兼具美學與品味的潮流樣貌，搶攻農曆年節的送禮商機。

根據網路溫度計最新調查，台灣市場「跨界聯名」趨勢熱燒不斷，在跨界的形式上，除了「品牌X品牌」之間的魚水互幫，「品牌X藝術」的跨界手法亦自2017年起，呈現討論熱度扶搖直上的趨勢。

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被視為保健飲品資優生的白蘭氏今天舉行新品發表會，黃小琳指出，明年農曆春節將是白蘭氏的關鍵一役，決定祭出「跨界」策略，以藝術家董陽孜創作的「精．氣．神．明．御四方」七字，作為新春禮盒換裝的靈魂，以打通接往消費心門的最後一哩路。

黃小琳指出，網路加快所有事情的速度，讓消費者的時間更碎片化，對於品牌來說，如何掌握碎片化的時間，與消費者進行有感的接觸，希望以有感的體驗方式，變成網路上擴散的口碑，搶攻市場大餅。

「董陽孜勇於跨界的精神，給予我們莫大啟發，希望品牌持續保有豐沛創能，不自我設限、不墨守成規，照護消費者的健康之餘，更為消費者帶來發自內心的感動。」黃小琳說，這次的跨界嘗試，內部也將之視其為品牌的跨越挑戰。

另外，為貼近年輕族群，白蘭氏今年請來全新的代言人盧廣仲，以「力挺更多可能的你」代表品牌發聲，並進一步與百萬網紅台哥、吳鳳、三原、博恩合作，希望透過真實的體驗，破除對產品的迷思，也能進一步擴大滲透率；目前已累計將近千萬的社群觸及與分享。

展望後市，黃小琳指出，2020將是開啟未來十年的起點，吸引目光關注、創造有感接觸，仍是品牌勝出的不二法門，唯有回應消費者對健康及體驗的重視，才能貼合消費日常步調，為品牌發掘潛在需求商機。

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