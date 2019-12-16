中美貿易戰達成第一階段協議　經長：台商高階技術回台趨勢不變

▲經濟部長沈榮津表示，在貿易戰的高關稅架構並未改變下，台商將高階技術移回台灣投資的腳步不變。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰達成第一階段協議，會否影響台商回台投資佈局？經濟部長沈榮津今（16）日表示，在貿易戰的高關稅架構並未改變下，台商將高階技術移回台灣投資的腳步不變，同時也感受到生產基地與市場的佈局一定要全球化，推升投資台灣總額達8300億元。

中美貿易戰的發展受到國際高度關注，美國總統川普陸續在推特中表示，美中貿易第一階段協議「非常接近」完成，美方將推延在15日增加15%關稅政策，中方也承諾增加購買美國農產品，加強保護美國智慧財產權、擴大開放中國金融服務業，終於見證中美貿易協議第一階段原則性達成。

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沈榮津表示，中美貿易戰的高關稅一樣沒有變，台商已感受到生產基地的佈局一定要全球化，尤其在大陸投資的高階技術面臨資安疑慮，與台商會談時業界普遍認為將高階技術移回台灣比較安心，預料台商將按既定計劃投資台灣。

另外，針對SOGO案爭議延燒，沈榮津回應表示，經濟部過去依照公司法與法院判決來辦理，重申未來仍將按此原則來處理。

對於爭取參與區域經濟整合，經濟部表示，政府爭取加入CPTPP的努力，也從沒有停下來過，在台灣加入WTO的資訊科技協定(ITA 1)及 ITA 擴大(ITA 2)後，出口的主力產品像是電子跟資通訊產品，已有零關稅待遇。

官員指出，如果以RCEP或CPTPP為例，我國產品出口RCEP成員國，享零關稅的金額比例已經超過7 成，出口到CPTPP國家的零關稅金額比例，更高達八成。



經濟部表示，今年推動的「投資台灣三大方案」，鼓勵企業投資台灣跟升級轉型，目前已有278家企業響應，投資金額已來到8,332億元，可以帶動67,601個就業機會。另外，國外知名大廠，像是Microsoft、Google、Facebook、亞馬遜AWS、美光等等，也都加碼投資台灣。

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