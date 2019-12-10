台灣5G起跑！5大電信競標頻寬今登場　標金上看500億元



▲台灣5G頻寬競標10日登場（圖／路透社）



記者陳世昌／台北報導

台灣行動通信進入5G時代今（10日）邁出關鍵的第一步！包括中華電信等5大電信公司已備妥數百億資金，準備搶先爭取5G頻段，主辦競標的NCC表示，首次開放5G行動寬頻競標早上9點登場，採取先標頻寬量再標位置的2階段方式，由於競爭激烈，預估競金應會超過底價300億，上看500億元！



第一次開放5G行動寬頻競標重點內容



競標業者

中華電信、台灣大、台灣之星、亞太、遠傳



競標內容

一、3.5GHz頻段，釋出270MHz，競標每單位是10MHz底價9億，27個單位底價合計243億。最多可標10單位100MHz

二、28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價合計25億元，最多可標800MHz

三、1800MHz釋出20MHz頻寬底價32億元



競標方式概述

第一階段以多回合競價方式決定得標頻寬數量，當競價者需求超過各頻段釋出頻寬時，提高各頻段的單位頻寬價金3%（1.03倍），進行下一回合的競價，每日有10回合，直到連續兩回合無人再提出需求頻寬為止；屆時如有頻率未標出，將會再進行補充競價程序。



▲中華電完成首座5G小基站智慧路燈建置測試。（圖／中華電信提供）



10日起舉辦的「108年開放申請經營行動寬頻業務之數量競價」，每日從上午9時起至下午4時舉行，共10回合競標頻寬數量，若當日無法決標，就續標一日，直到決標，外界估計1~2星期內可以完成第一階段

NCC表示，這次數量競價採用雲端網路競價作業，各參與競價業者不需派員至NCC辦公室，NCC設有競價資訊網站，有興的民眾 可以查詢：https://mbb5g.ncc.gov.tw/。但該網站於12月10日競價第1回合之後，約9:25才會有最新的競價資訊顯示。