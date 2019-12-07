2020年金融市場危機、轉機並存　投資人靠4策略備戰

▲明年金融市場將是轉機與危機並存的一年，投資人可採取4大策略應對市場波動。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

「2020年金融市場將是轉機與危機並存的一年」，中信銀行表示，多數風險性資產近期頻創新高，投資人面對明年在樂觀之餘，仍需有所謹慎，加上中美貿易戰演變、債務危機以及美元強弱等3大變數將牽動全球景氣走勢，投資人可採取4大策略應對明年市場波動。

今年中美貿易爭端峰迴路轉，8月美國將大陸列為匯率操縱國後，雙方由戰略夥伴轉變為戰略對手，成為市場震盪主旋律，不僅衝突越演越烈，也擴散至其他金融領域。展望2020年，多數風險性資產近期頻創新高，金融市場將是轉機與危機並存的一年，中信銀行建議，面對2020年投資趨勢，樂觀之餘仍需有所謹慎。

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根據國際貨幣基金組織（IMF）預估，2020年全球經濟增長將在貨幣政策為主、財政政策為輔加持下，免於進入衰退，且可望較今年微幅回溫。中信銀行指出，全球景氣能否符合市場預期取決於3大變數，包括美中貿易戰如何演變、債務危機是否擴大以及美元強弱。

首先，區域貿易熱戰造成全球貿易量增速放緩、企業投資下滑，2020年貿易衝突會變得更加激化，或者出現由區域對抗走向區域結盟、協商的轉機，將是影響景氣的第一變數。

景氣走緩階段通常伴隨爆發國家、企業債務危機，今年國家債務危機或企業違約消息時有所聞，2020年是否大規模爆發，甚至進而引發流動性危機，將是影響景氣走向的第二變數。

第三變數則是美元走勢，根據以往的市場走勢顯示，具備逆景氣週期特性的美元如果過強，多半伴隨新興市場債務與全球景氣危機，因此美元強弱表現是投資人面對2020年需細心留意的。

對應2020年的市場波動行情，中信銀行表示，投資人則可以槓鈴、優質收益、趨勢財、安全水位共4大策略迎戰。整體來看，明年金融環境在美歐央行購債、人行降準等寬鬆政策助攻下有利景氣維穩，但英國脫歐、貿易戰紛擾、大陸到期債務龐大等國際政經變數，仍將造成金融市場巨幅擾動，因此風險性資產與避險性資產均衡配置的槓鈴策略顯得格外重要。

此外，2020年金融市場可能的波動也是投資人可利用的投資契機，當市場明顯震盪下行時，具基本面題材的趨勢型產業與國家有機會出現逢低布局良機，如5G、有改革題材的新興國家；反之，當股市漲勢持續一段時間後，公債殖利率多來到波段高位，此時適度佈建信評極佳的信用債做為安全水位，可用來降低市場漲多回檔時整體投資組合的波動度。