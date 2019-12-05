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「台版餘額寶」再放寬！　電子支付帳戶可買所有新台幣基金

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▲▼電子支付。（圖／達志影像）

▲金管會宣布，電子支付帳戶可扣款買貨幣型基金，從即日起放寬到投信發行的新台幣計價基金。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

「台版餘額寶」去年4月開放後，金管會今（5）日發布最新法令函釋，街口支付、歐付寶等電子支付帳戶除了可購買新台幣計價的貨幣型基金之外，即日起放寬到投信發行的新台幣計價基金，都可以用電子支付扣款買基金。

金管會2018年4月發布「電子支付機構管理條例」第4條第1項第2款規定的解釋令，辦理經主管機關核准代理收付款項的金融商品或服務，其中一項開放投信事業發行投資國內的貨幣市場基金，不過上路1年多以來，並沒有電子支付業者開辦。

請繼續往下閱讀...

金管會今天再度發布解釋令，擴大電子支付買基金的範圍，只要是證券投資信託事業所募集發行，且以新台幣收付為限的證券投資信託基金，都可以使用電子支付扣款。

不過，電子支付業者需要符合2項規定，首先是投資人以約定條件方式，自動申購證券投資信託基金，電子支付機構應與其約定自動申購標的及限額，並提供隨時停止自動申購，以及調整限額的機制。

再者是投資人以證券投資信託基金買回款進行支付，電子支付機構應於買回款存入專用存款帳戶，並紀錄在電子支付帳戶後，才能接受投資人提出支付指示及進行支付款項移轉作業。

根據金管會銀行局統計，到今年10月底為止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有22家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約605萬人，較去年同期成長60.5%。

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