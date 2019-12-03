「人間菩薩」59歲冥誕！火燒幼兒遊覽車「林靖娟」捨身救人　竹聯殺手也敬佩

▲有民眾自發性在臉書社團，悼念這位捨身救人的大愛老師。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

在1992年5月15日接近中午許，一起發生在桃園平鎮的火燒「遊覽車」事故，因其中大多數為幼兒園的學童，因此舉國譁然、震驚全國，當年這場意外，一共造成了23人死亡，9人輕重傷，在搶救過程中，「健康幼稚園」的老師林靖娟，也因捨身救人而意外身故。

事發距今27年，近日有民眾自發性的在臉書社團《爆廢公社公開版》上，悼念這位以平民之姿進入忠烈祠的大愛老師「59週年」冥誕，引發網友緬懷並討論。不少網友紛紛寫到「感謝無私的大愛」、「相信靖娟老師會在天堂保佑每個孩子都能平安健康的長大」、「人間菩薩」著實令人動容。

健康幼稚園火燒車事發隔年，被道上喻為「最狠」的竹聯幫殺手劉煥榮，在臨刑前也曾向獄方表達，「自己不是英雄，健康幼稚園火燒車事件中，奮不顧身救人而喪生的林靖娟老師才是真正的英雄。」

此事在當時造成不小的轟動，更推動了政府將「安全門及滅火器納入大客車定期檢驗、幼兒專用車車齡不得超過十年。」納入必要安檢的規定項目內。據統計，自民國81年修法後，此20餘年，幼兒專用車的事故重傷率已下降9成，不可不謂是林靖娟老師用生命所換來的巍巍功績。



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