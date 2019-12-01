產學合作再添一樁　宏碁協助弘光科大建置電競館

▲Acer Predator《英雄聯盟》校際盃中區比賽基地。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導



宏碁（Acer）宣布協助弘光科技大學建置電競場域「弘光電競館」，不僅具有專業的電競直播實作空間，並採用宏碁電競桌機Predator Orion 5000、Acer電競螢幕，還有包括賽評主播轉播台、直播台等專業等級裝備設置，成為Acer Predator《英雄聯盟》校際盃中區比賽基地。

宏碁協助弘光科技大學建置「弘光電競館」，以高規格軟硬體來規劃競技場域，提供良好競賽環境外，並提供賽事進行的轉播設備平台，透過時下風行之賽事直播培養電競產業專業經理人、培訓教練、主播、賽事舉辦、遊戲開發等相關專業人才。

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▲宏碁協助弘光科大建置電競館。（圖／宏碁提供）



學校同步展開電競周邊產業人才培育計畫，像是由資管、資工提供遊戲、軟體程式設計相關課程，或是由妝品跟美髮系提供美容、美髮、整體造型，影視Cosplay相關課程，以及由物治及語聽系提供有關電競選手的身體、聽力相關的治療、保護等課程。

宏碁同時啟動Predator League電競盟校盃，邀請具備Predator專業電競產品及國際級轉播設備的盟校在校方電競教室舉辦賽事，目前盟校包括健行科大、醒吾科大、滬江高中、樹德家商、嶺東科大、靜宜大學、育達高職、景文科大、樹人家商、黎明技術學院、嘉南藥理大學、嘉義興華高中、強恕中學、吳鳳科大、弘光科大、建國科大及陸續建置中近20所學校。



宏碁表示，12月中將進行台灣區決賽選出台灣代表隊伍前往菲律賓參加2020年宏碁亞太區Predator League電競聯盟大賽，預計16個國家超過3,000 支電競隊伍參賽，目前台灣參賽選手已經超過1,000人，將角逐冠軍去海外參加2020亞太Predator League與國際級電競好手對戰。

▲「弘光電競館」採用宏碁電競桌機Predator Orion 5000、Acer電競螢幕。（圖／宏碁提供）

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